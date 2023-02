Inscriptions Omra 2023 : le retard d’Air Algérie fait flamber les prix

Le pèlerinage est effectivement le rêve de tous les musulmans, notamment les Algériens. À l’approche du mois de ramadan, nombreux sont ceux qui ont décidé d’effectuer le petit pèlerinage, autrement dit la Omra. En fait, la levée de toutes les mesures de restriction relatives à la Covid-19 a encouragé plusieurs personnes à visiter les lieux saints de la Mecque.

De ce fait, les agences de voyages n’ont pas tardé pour entamer les procédures organisationnelles. Cependant, plusieurs problèmes ont entravé la mise en place de cette démarche. Par le biais d’une déclaration accordée à la chaîne Ennahar Tv, le président de l’Association nationale des agences de voyages (ANAV), à savoir Mohamed Amine Berredjem a donné plus de détails à ce sujet.

En effet, le responsable susmentionné a fait savoir que les agences de voyages chargées de l’organisation de ce rituel ont ouvert les inscriptions pour les personnes intéressées. Toutefois, la compagnie aérienne Air Algérie n’a pas encore dévoilé son programme de vol, indique Mohamed Amine Berredjem. D’ailleurs, il en est de même pour la compagnie Saudia Airlines.

Les prix de la Omra seront-ils affectés par ce retard ?

Le même intervenant a affirmé que ce retard n’est pas dans l’intérêt des agences de voyages et des pèlerins. Dans le détail, le président de l’ANAV a fait savoir que ce dilatoire a empêché les agences de continuer le processus organisationnel pour la Omra. Notamment, en ce qui concerne les réservations d’hôtel et les services de transport et de restauration.

Dans ce sens, Mohamed Amine Berredjem a fait allusion à une potentielle augmentation des prix. « Il faut savoir que les tâches de dernière minute reviennent beaucoup plus chères », a précisé le responsable susmentionné. Dans le même sillage, on notera que la date du mois de ramadan a été dévoilée, il y a quelques jours. Ainsi, le premier jour du mois sacré sera le 23 mars 2023.