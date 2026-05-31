Inscriptions en 1ère année primaire 2026-2027 : Le ministère lance un dernier appel aux parents

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce dimanche, une extension des délais d’inscription en première année de l’enseignement primaire.

Cette mesure administrative cible spécifiquement les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 qui n’ont pas encore formalisé leur démarche dans les délais initiaux.

Selon le communiqué officiel de la tutelle, la date limite de dépôt des dossiers a été repoussée jusqu’au 13 juin 2026.

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Le ministère rappelle par ailleurs que cette procédure s’effectue de manière exclusivement digitale, via l’espace dédié aux parents d’élèves sur le système d’information du secteur, accessible à l’adresse électronique suivante :

https://awlyaa.education.dz.

Fin d’année scolaire : Le calendrier de remise des notes du 3ᵉ trimestre dévoilé

Parallèlement au dossier des inscriptions, l’actualité du secteur est également marquée par les préparatifs de clôture de l’année scolaire 2025-2026. En effet, les établissements scolaires à travers le pays ont achevé cette semaine les examens du troisième trimestre, ouvrant la voie à la phase cruciale de l’évaluation.

Dans ce sillage, les dates de remise des notes et de consultation des bulletins ont été officiellement fixées aux dimanche 24 et lundi 25 mai 2026. Les directions des établissements ont ainsi invité les parents d’élèves à se déplacer en personne afin de :

Consulter les copies d’examens de leurs enfants pour ce dernier trimestre.

Échanger directement avec le corps enseignant et revoir les corrections des épreuves.

S’informer des résultats définitifs avant la publication et l’affichage officiel des bulletins de fin d’année.

Il est à noter que les enseignants sont tenus de soumettre l’ensemble des notes aux administrations avant le 24 mai 2026. Cette étape franchie, le secteur de l’éducation s’apprête désormais à basculer vers l’organisation des examens officiels de fin d’année.

Évaluation des acquis (5e AP) : Une circulaire administrative fixe les dernières dispositions

Toujours au chapitre du cycle primaire, le ministère de l’Éducation nationale a publié une circulaire, détaillant les dispositions finales relatives à l’évaluation des acquis pour l’année scolaire 2025-2026. Ce document officiel s’inscrit dans le cadre des préparatifs de fin d’année et englobe également les évaluations des premier et deuxième paliers.

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La tutelle a ainsi mis en place un calendrier rigoureux pour encadrer l’ensemble des opérations organisationnelles. Selon cette note, les examens de rattrapage, dédiés exclusivement aux élèves absents lors des sessions initiales, se tiendront les 22 et 23 juin 2026.

Dans la foulée, les conseils des enseignants se réuniront le mercredi 24 juin 2026, une étape qui sera immédiatement suivie par la saisie des résultats sur la plateforme numérique du ministère, démarche indispensable pour l’édition des attestations et des livrets d’évaluation de fin de cycle primaire.

Cette opération culminera le lundi 29 juin 2026 avec la remise officielle des attestations et des livrets d’évaluation. À cette occasion, les établissements scolaires organiseront une journée portes ouvertes pour accueillir les élèves et leurs parents.