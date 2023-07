Inscriptions – Bacheliers 2023 : annonce importante du ministère de l’Enseignement Supérieur

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de changer la donne cette année et d’offrir aux nouveaux bacheliers plus de flexibilité concernant les choix à faire post-bac.

Les lauréats du BAC 2023 ont désormais la possibilité d’effectuer un double cursus en choisissant deux spécialités différentes à étudier. Seules quelques universités proposent cette option, et le nombre de cursus combinables est encore limité, mais cette initiative reste prometteuse pour l’avenir de l’éducation nationale.

Les bacheliers 2023 pourront s’inscrire dans deux spécialités différentes simultanément

Ayant annoncé précédemment l’ouverture d’un débat sur la question d’une double licence, voici que le ministère de l’Enseignement Supérieur passe à l’action en ouvrant la possibilité aux détenteurs du baccalauréat 2023 d’étudier deux spécialités différentes simultanément. Pour le moment, cette option n’est disponible que dans 5 universités différentes, à savoir :

L’université d’Oran 1 ;

L’université de M’sila ;

L’université d’Annaba ;

L’université de Tlemcen ;

L’université de Laghouat.

Cette annonce concerne spécifiquement les inscriptions pour l’année universitaire 2023-2024. Les détenteurs du baccalauréat 2023 sont donc les seuls, pour le moment, à jouir d’une telle opportunité.

À LIRE AUSSI : BAC 2023 : les correcteurs évoquent des résultats « catastrophiques » pour certaines filières

Inscription à l’université : le ministère annonce des changements dans la procédure

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a par ailleurs publié un communiqué concernant les inscriptions des nouveaux bacheliers. À partir de 2023, ces derniers seront admis en fonction de leur moyenne pondérée dans les filières scientifiques, médicales et techniques. Les nouveaux étudiants auront la liberté de choisir entre 6 spécialités et 10 spécialités dans leur liste de préférences.

À LIRE AUSSI : La date des résultats du BAC 2023 révélée (Ministre de l’Education)

Dans le cas où aucun choix exprimé par les étudiants ne serait pas obtenu, le nouveau système lui propose de lancer une deuxième procédure d’inscription préliminaire. Il devra ainsi remplir une autre carte de choix selon un ordre de préférence.