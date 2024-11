Inscriptions BAC & BEM 2025 : Paiement en ligne, 0 papier…Voici toutes les nouveautés à connaître

Le ministère de l’Éducation a confirmé que le paiement des frais d’inscription aux examens de l’enseignement moyen (BEM) et de Baccalauréat pour la session 2025, se fait exclusivement par voie électronique, à l’aide de la carte EDDAHABIA d’Algérie Poste, et en utilisant le compte personnel du candidat (nom d’utilisateur et mot de passe).

Les montants des frais d’inscription sont fixés comme suit :

Pour les candidats scolarisés :

Examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) : 1000 DA.

Examen du baccalauréat : 1500 DA.

Pour les candidats libres :

Examen du BEM : 2000 DA.

Examen du baccalauréat (pour ceux n’ayant pas encore obtenu le bac) : 3000 DA.

Examen du baccalauréat (pour ceux ayant déjà obtenu le bac lors de sessions précédentes) : 5000 DA.

Plus de paperasse : inscriptions BAC et BEM 2025 entièrement en ligne

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a ordonné la suppression du dossier papier pour l’inscription des candidats aux examens du baccalauréat et du brevet de l’enseignement moyen en 2025.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transition numérique. Elle vise à améliorer le service public, à optimiser les performances et à garantir la qualité, notamment en ce qui concerne la dématérialisation des inscriptions aux examens scolaires.

En supprimant le dossier d’inscription papier et en exploitant le système d’information du secteur de l’éducation, le ministère espère alléger les démarches des candidats, faciliter le processus, le rendre plus précis, éviter les erreurs et rationaliser les dépenses.

À cet égard, le ministère de l’Éducation a insisté sur la nécessité de vérifier et de mettre à jour le guide de codage des établissements scolaires avant de lancer le processus d’inscription aux examens.

Les directeurs de l’éducation sont tenus, à cet effet, d’informer les agences de l’Office national des examens et concours de la liste des établissements scolaires avec leurs noms corrects, afin de mettre à jour le répertoire de codage des établissements au niveau de la plateforme numérique.

Ils doivent également extraire le guide de codage de la plateforme numérique en trois exemplaires, le vérifier minutieusement, le signer et le tamponner par le directeur de l’éducation et le directeur de l’agence de l’Office national des examens et concours, et remettre deux (2) exemplaires à l’agence de l’ONEC.

Inscriptions BAC et BEM 2025 : Procédure d’inscription en ligne

Pour s’inscrire aux examens, les directeurs de l’éducation et le directeur de l’Office national de l’éducation et de la formation à distance publient des annonces fournies par l’ONEC, en utilisant tous les moyens disponibles, y compris le site officiel de la direction de l’éducation.

Pour les élèves scolarisés :

Les directeurs d’établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés, sont chargés d’inscrire leurs élèves sur la plateforme numérique dédiée aux examens. Ils devront saisir et vérifier avec soin toutes les informations nécessaires. À l’issue de cette opération, chaque élève se verra attribuer un compte personnel sécurisé, comprenant un identifiant et un mot de passe. Les parents pourront accéder à ces informations via l’espace parents ou en se renseignant auprès de l’établissement.

Pour les candidats libres :

Les candidats libres, y compris ceux inscrits à l’ONEFD (Office National d’Enseignement et de formation à Distance), devront effectuer leur inscription en ligne directement sur le site de l’ONEC (Office National des Examens et des Concours). Cette démarche requiert la saisie des informations relatives au niveau d’études et à l’identité du candidat. Un compte personnel sera également créé pour chaque candidat.

Les comptes personnels sont strictement confidentiels et permettent à chaque candidat :