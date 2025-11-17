Inscriptions au BAC & BEM 2026 : le ministère de l’Education dévoile le calendrier officiel

Le Ministère de l’Éducation Nationale a officiellement annoncé les dates de début et de fin des inscriptions pour les examens du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat (session 2026).

Dans un communiqué, rendu public aujourd’hui, lundi 17 novembre 2025, sur la page officielle Facebook du Ministère, il a été précisé que le processus d’inscription démarrera le mardi 18 novembre en cours et se poursuivra jusqu’au mercredi 17 décembre 2025 à minuit.

Il est important de noter que l’opération se fera exclusivement par le biais du remplissage du formulaire d’inscription en ligne.

Où et comment s’inscrire aux examens BEM et BAC 2026 ?

Le Ministère insiste sur le fait qu’aucun dossier papier n’est requis pour cette phase d’enregistrement. Les candidats sont donc invités à préparer leurs informations pour procéder à l’inscription en ligne dans les délais impartis.

Conformément à la démarche de numérisation des services éducatifs, l’inscription se fait uniquement via le formulaire électronique disponible sur les plateformes du Ministère et de l’Office National des Examens et Concours (ONEC).

Candidats scolarisés : L’inscription est gérée par le directeur de l’établissement d’enseignement.

Candidats libres : L'inscription et la création du compte personnel se font directement sur les sites dédiés : BEM : https://bem.onec.dz Baccalauréat : https://bac.onec.dz

: L’inscription et la création du compte personnel se font directement sur les sites dédiés :

Ce compte est indispensable pour suivre l’état d’avancement du dossier d’inscription, payer les droits d’inscription, retirer les convocations et consulter les résultats en fin d’année.

Pour les élèves scolarisés, l’accès à ce compte se fait via l’espace réservé aux parents (https://awlyaa.education.dz) ou par l’intermédiaire de l’administration de l’établissement. Les candidats libres créent leur propre compte lors de la procédure initiale.

Inscription BAC / BEM 2026 : Paiement des droits d’inscription via la Carte Edahabia

Le communiqué insiste sur le fait que le paiement des droits d’inscription est strictement électronique. Les candidats doivent utiliser leur carte Edahabia pour s’acquitter des frais via les plateformes de paiement :

Candidats scolarisés : https://epay.education.dz

Candidats libres : via les sites de l’ONEC (bem.onec.dz ou bac.onec.dz) après connexion à leur compte personnel.

Le Ministère de l’Éducation Nationale appelle tous les candidats concernés, ainsi que leurs tuteurs, à respecter scrupuleusement le calendrier fixé et à privilégier l’utilisation des plateformes numériques pour éviter tout désagrément.

