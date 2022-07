Inscription universitaire 2022 : 3 conseils pour bien choisir sa formation

Après avoir réussi l’examen du Bac, il est temps pour les nouveaux bacheliers de se confronter à une nouvelle épreuve, celle de l’orientation. C’est aujourd’hui, jeudi 21 juillet, que débute la période des préinscriptions qui s’achèvera le dimanche 24 juillet. Il s’agit pour les lauréats de remplir leurs fiches de vœux afin de choisir la spécialité qu’ils vont étudier à l’université.

Pour aider les futurs étudiants à faire le bon choix, le ministère de l’Enseignement supérieur a mis à leur disposition deux plateformes : le Portail BAC 2022 et le Guide du nouveau bachelier 2022. De leur côté, les universités organisent depuis le 17 juillet des journées portes ouvertes où des équipes d’enseignants et de conseillers pédagogiques répondent chaque jour aux nombreuses questions des nouveaux bacheliers concernant, en particulier, l’orientation.

La nouveauté cette année est l’introduction des supports numériques. Sur place, les équipes pédagogiques ont remis aux nouveaux bacheliers des brochures et des CD qui expliquent en détail les différentes étapes de la procédure d’inscription. De plus, les universités, sur instruction du MESRS, ont mis au point des portails internet dans lesquels les nouveaux bacheliers trouvent des guides interactifs et des vidéos de conseils. Des sessions de questions-réponses en direct avec des enseignants compétents sont même prévues.

Ne pas oublier la moyenne pondérée

D’après les conseillers pédagogiques, la première préconception des bacheliers consiste à connaître la procédure exacte d’inscription. Beaucoup craignent en effet de commettre des erreurs lors du remplissage de leur fiche de vœux ou de voir celle-ci non validée.

Ensuite, ces derniers désirent par-dessus tout savoir comment accéder à la spécialité qu’ils convoitent. Sur cette question, les encadreurs ont rappelé aux futurs étudiants un point important : la nécessité de prendre en compte, lors du renseignement de la fiche de vœux, leur moyenne générale du Bac, mais aussi leurs notes dans les matières essentielles. Ceci, car l’accès à beaucoup de filières très prisées (médecine, pharmacie, ENS, informatique…) se fait sur la base de la moyenne pondérée.

Ainsi, un élève qui a réussi son Bac-SNV avec une moyenne de 16/20 et qui a obtenu la note de 10/20 en sciences naturelles ne peut pas prétendre aux spécialités médicales qui exigent une moyenne pondérée de 15/20 minimum.

Les conseils des parents, une arme à double tranchant

Les conseillers pédagogiques ont aussi invité les nouveaux bacheliers à ne pas se précipiter dans le remplissage et la validation définitive de leurs fiches de vœux. En effet, le calendrier des préinscriptions prévoit une période pour la confirmation des choix. Celle-ci va du 25 et 26 juillet 2022. Pendant ces trois jours, l’élève pourra modifier sa fiche de vœux avant de procéder à sa validation.

Enfin, les encadreurs n’ont pas manqué de souligner que l’intervention des parents dans les choix du futur étudiant constitue une arme à double tranchant. Si leurs conseils avisés sont souvent les bienvenus, parfois leur méconnaissance des modalités d’orientation, notamment le système de la moyenne pondérée, les pousse à faire pression sur leur enfant afin qu’il opte pour des filières « prestigieuses » auxquelles il n’a pas accès.

Les experts pédagogiques exhortent ainsi les parents à ne pas exercer de pression négative sur les nouveaux bacheliers, à essayer plutôt de les aider à choisir une spécialité qui correspond à leurs capacités, à leurs penchants naturels et qui leur assurera des débouchés professionnels à l’avenir.