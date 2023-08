Inscription universitaire 2023/2024 : les candidats invités à payer les frais en ligne

Ce samedi, le ministère de l’Enseignement Supérieur a lancé officiellement la prochaine étape de l’inscription des nouveaux bacheliers. Afin de finaliser le processus d’inscription en payant les frais connexes, les candidats bénéficient désormais d’une plateforme numérique dédiée.

Une fois le paiement acquitté, le candidat recevra les documents nécessaires à la confirmation de son inscription dans l’université de son choix.

Année universitaire 2023/2024 : une plateforme numérique pour payer les frais d’inscription lancée

La plateforme numérique dédiée aux inscriptions universitaires définitives a ouvert ses portes ce samedi, offrant aux étudiants l’opportunité de s’acquitter des frais d’inscription fixés à 200 DA et du transport universitaire établi à 150 DA, selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette étape est cruciale pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures cette année, une fois les frais payés, leur inscription sera considérée comme définitive.

Les nouveaux étudiants recevront ensuite leur carte électronique et leur attestation d’inscription pour l’année universitaire 2023/2024, conformément aux procédures administratives en vigueur.

Outre l’inscription académique, les étudiants auront également accès à la carte électronique de transport universitaire sur la deuxième face de leur carte d’étudiant, une fois qu’ils auront réglé les droits de transport. Cela facilitera leur accès aux différents campus universitaires et contribuera à rendre leur expérience d’études plus pratique et agréable.

La numérisation, la clé d’un processus plus fluide

Le ministère a souligné l’importance de cette plateforme numérique, qui permet aux étudiants de gérer leurs inscriptions de manière efficace et transparente. Grâce à cet outil, ils pourront accomplir toutes les formalités d’inscription en ligne, évitant ainsi les longues files d’attente et les procédures administratives fastidieuses.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique encourage ainsi tous les étudiants à utiliser cette plateforme numérique pour accomplir leurs inscriptions définitives dans les délais impartis.

En simplifiant le processus d’inscription et en mettant à leur disposition des outils modernes, ce dernier vise à offrir un environnement d’apprentissage optimal pour les étudiants algériens et à promouvoir l’enseignement supérieur dans le pays.