Inscription universitaire 2024 : dates clés, applications mobiles et processus numérisé

ALGER, 14 juillet 2024 – Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé ce dimanche que la période de préinscription universitaire pour les nouveaux bacheliers est fixée du 23 au 27 juillet courant.

Lors d’une conférence de presse consacrée aux inscriptions universitaires pour les lauréats du baccalauréat session juin 2024, M. Baddari a précisé que les résultats de l’orientation universitaire seront publiés le 6 août prochain.

Le ministre a également fait savoir que les nouveaux bacheliers bénéficieront d’une formation d’anglais d’une durée de deux mois avant la rentrée universitaire prochaine, soit du 25 juillet au 25 septembre.

Par ailleurs, M. Baddari a annoncé la mise en place de trois nouvelles applications dédiées aux bacheliers :

La première, baptisée " Découvrez votre opportunité " (اكتشف فرصتك) , est destinée à l'orientation.

La deuxième, " Votre orientation " (توجيهك), permet de consulter les spécialités, les filières et les domaines d'études en fonction de la moyenne obtenue au bac.

” (توجيهك), permet de consulter les spécialités, les filières et les domaines d’études en fonction de la moyenne obtenue au bac. Enfin, la troisième application, “Découvrez les métiers” (اكتشف المهن), vise à aider les étudiants à choisir une spécialité en adéquation avec leurs aspirations professionnelles.

En résumé, voici les dates clés à retenir pour les inscriptions universitaires en Algérie :

Du 23 au 27 juillet 2024 : Préinscription en ligne pour les nouveaux bacheliers

6 août 2024 : Publication des résultats de l'orientation universitaire

25 juillet au 25 septembre 2024 : Formation d'anglais pour les nouveaux bacheliers

Nouveau bachelier en Algérie : Comment s’inscrire à l’université en 2024 ?

L’accès à l’enseignement supérieur en Algérie passe désormais par une plateforme numérique dédiée. Les bacheliers, munis de leur circulaire ministérielle d’inscription et d’orientation de l’année universitaire en cours et du guide de l’étudiant, peuvent formuler leurs voeux en ligne, en choisissant jusqu’à 10 filières par ordre de préférence.

Le traitement informatisé national s’occupe ensuite de les affecter selon des critères précis, en veillant à satisfaire au maximum leurs aspirations.

Pour accompagner les bacheliers dans leur choix d’orientation et d’études supérieures, des applications ont été mises en place. Ces outils numériques précieux permettent aux étudiants de s’informer sur les différentes filières et formations disponibles, de tester leurs appétences et de mieux cerner leurs aspirations professionnelles.

Les résultats d’affectation sont ensuite consultables en ligne, permettant aux bacheliers de se présenter à l’établissement d’affectation pour finaliser leur inscription.

Un système de recours est également prévu pour les cas d’insatisfaction. Pour les filières à concours, des procédures spécifiques sont mises en place, garantissant une réorientation en cas d’échec aux épreuves.

En somme, l’inscription à l’université en Algérie se veut simplifiée et transparente, grâce à un processus digitalisé qui guide les bacheliers tout au long de leurs démarches.

Toutes les informations relatives aux dates et modalités des concours seront communiquées via le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.