Inscription universitaire 2022 en Algérie : les 4 étapes clés

Après la joie de la réussite, il est déjà temps pour les lauréats du BAC 2022 de passer aux choses sérieuses. Le ministère de l’Enseignement supérieur a en effet annoncé que les préinscriptions se dérouleront du jeudi 21 juillet au dimanche 24 juillet. Une démarche à effectuer en ligne exclusivement.

Pour aider les nouveaux bacheliers à se retrouver dans ce mini parcours du combattant, nous allons, dans cet article, expliquer pas à pas toute la procédure d’inscription : du remplissage de la fiche de vœux, jusqu’à l’inscription définitive dans l’établissement d’enseignement supérieur.

Ce qu’il faut faire après l’annonce des résultats du BAC

Après l’annonce des résultats du BAC, les lauréats sont invités à se rendre dans leurs lycées pour récupérer leurs relevés de notes. Ce document contient, en bas de page, le code secret personnel nécessaire pour accéder au portail en ligne des préinscriptions.

Afin d’orienter le nouveau bachelier dans les différentes démarches, le ministère de l’Enseignement supérieur a mis en place une la plateforme en ligne : le Guide du nouveau bachelier 2022.

Nous conseillons aussi aux futurs étudiants de télécharger l’application mobile TawdjihCom et de consulter les circulaires relatives à la préinscription et à l’orientation. L’application et les circulaires sont disponibles sur cette page.

I. Préinscriptions en ligne: du 21 juillet au 3 août

Les préinscriptions se divisent en 3 étapes :

1- Remplissage de la fiche de vœux: du jeudi 21 au dimanche 24 juillet 2022

Cette étape consiste à remplir sa fiche de vœux en ligne via le site : https://www.orientation-esi.dz (site fermé pour l’instant, mais opérationnel à partir du 21 juillet).

Pour accéder au portail, il faut introduire son numéro d’inscription et son code secret qui figurent sur le relevé de notes du baccalauréat.

Il est recommandé, avant de procéder au remplissage de la fiche de vœux, de télécharger (ici) et de lire attentivement sa liste des formations autorisées.

Vient maintenant l’étape du remplissage de la fiche de vœux. Celle-ci doit contenir au minimum six (6) choix et au maximum dix (10) classés par ordre décroissant d’intérêt. Et dans cette liste, il faut insérer au moins deux (2) parcours de licence à recrutement local ou régional.

2- Validation des choix: 25 et 26 juillet 2022

Durant cette étape, le futur étudiant va procéder à la validation définitive de ses choix (toujours sur le même site). Là, il est encore possible de modifier sa fiche de vœux. Si le cas se présente, c’est la dernière version validée qui sera prise en compte.

3- Proclamation des résultats des affectations: 3 août 2022

Le traitement des vœux s’effectuera du 27 juillet au 3 août. Le mercredi 3 août, au soir, les résultats des affectations seront annoncés.

Les nouveaux bacheliers pourront connaître leurs affectations sur le site : http://www.orientation.esi.dz/

II. Réorientation et Entretiens d’admission aux ENS: du 4 au 11 août

Cette deuxième phase est consacrée aux entretiens d’admissions dans les Écoles Normale Supérieure ainsi qu’à la réorientation des bacheliers qui n’ont obtenu aucun de leurs choix.

1- Réorientation des bacheliers qui n’ont obtenu aucun de leurs choix: du 4 au 6 août

Si le bachelier n’obtient aucun de ses choix, on lui proposera de remplir une nouvelle fiche de vœux, et ce entre le 4 et le 6 août. Celle-ci doit contenir six (6) choix, dont deux (2) au moins concernent des parcours de licence à recrutement local ou régional.

Les résultats seront proclamés le jeudi 11 août, au soir, sur le site : http://www.orientation.esi.dz/

2- Entretiens d’admissions aux ENS: du 4 au 8 août

Les bacheliers affectés aux Écoles Normales Supérieures devront, au préalable, passer des entretiens pour valider leur admission. Ceux-ci se dérouleront du 4 au 8 août 2022.

L’accès aux ENS est également soumis à une condition d’âge. Ainsi, l’âge du futur étudiant ne doit pas dépasser 24 ans (au 31/12/2022).

En cas d’échec, le candidat sera affecté automatiquement au prochain choix de sa fiche de vœux qui ne nécessite pas un entretien oral et auquel sa moyenne du BAC permet de prétendre.

III. Inscriptions définitives en ligne: du 5 au 8 septembre 2022

Après la validation de son affectation, le candidat devra procéder à son inscription définitive en ligne sur le site : https://progres.mesrs.dz/webetu

La période des inscriptions définitives s’étale du lundi 5 septembre au jeudi 8 septembre 2022.

Les futurs étudiants déposeront l’original du relevé de notes du BAC plus tard dans l’établissement vers lequel ils ont été affectés.

IV. Paiement des frais d’inscription et dossier d’hébergement: du 20 août au 3 septembre

L’ouverture de la plateforme du paiement des frais d’inscription en ligne se fera le 20 août 2022.

Les étudiants concernés par l’hébergement dans une cité universitaire pourront formuler leur demande via le portail dédié (lien) du 20 au 26 août 2022.

La plateforme de traitement des demandes d’hébergement par les directions des œuvres universitaire (DOU) sera ouverte à partir du 26 août jusqu’au 3 septembre 2022.