Inscription, groupes, vols… l’ONPO clarifie les procédures du Hadj 2025

L’Office national du Pèlerinage et de la Omra, ONPO, a publié un nouveau communiqué dans lequel il répond sur les questions les plus posées par les futurs pèlerins algériens, relatives aux procédures d’inscription, à l’adhésion aux groupes, à la réservation des vols, dans le cadre de la nouvelle saison du Hadj 2025.

Ces réponses permettront d’orienter les citoyens algériens concernés par le pèlerinage tout au long de la procédure administrative. Et ce, dans le cadre de la facilitation du processus du Hadj pour la nouvelle saison.

Ouverture de compte et inscription au portail électronique

L’Office national du pèlerinage et de la Omra a confirmé, dans son communiqué, que l’inscription sur le portail électronique, notamment Bawabet el Hadj, est obligatoire pour tous les pèlerins, qu’ils soient inscrits via des agences ou individuellement.

Cela nécessite la saisie d’un nom d’utilisateur, d’un numéro de téléphone, d’une adresse e-mail et d’un mot de passe. Par ailleurs, l’ONPO rappelle l’importance de respecter certaines règles dans le choix de son mot de passe, à savoir : huit caractères au minimum, au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre.

Dans le cas de non-réception d’un code d’activation du compte, il est important de vérifier la boite de réception des courriers indésirables (spam), ou de contacter l’office via l’adresse suivante : activation@onpo.dz.

Adhésion aux groupes et correction de données

L’Office autorise les pèlerins d’une wilaya à intégrer un groupe d’une autre wilaya, à condition que les deux wilayas soient desservies par le même aéroport de départ. Par ailleurs, en cas d’erreur dans la saisie, la correction des informations personnelles, notamment le numéro du passeport, est possible lors de l’ajout au système.

Concernant le voyage et l’hébergement, les membres d’un même groupe voyageront et seront logés ensemble, sous réserve de la disponibilité des billets. L’ajout de pèlerins à un groupe existant est possible avant la finalisation de la réservation du groupe ou si le pèlerin à ajouter a déjà réservé sur le même vol.

L’ONPO explique que l’intégration de pèlerins à un groupe dépend de l’aéroport de départ, information consultable sur son site web et sa page officielle. Il a également rappelé que le numéro de reçu du paiement des frais du Hadj débute par la séquence 2025/xx/xxxxxx.

Au sujet des types de réservation, la réservation groupée permet aux membres d’un même aéroport de voyager et de séjourner ensemble. Tandis que la réservation individuelle est indépendante du groupe et suit l’organisation du vol. L’Office a confirmé que les couples doivent s’inscrire ensemble pour voyager et se loger au sein du même hôtel.

Réservation des vols et aéroports de départ

L’Office national du Hadj et de la Omra a indiqué qu’Air Algérie est l’entité responsable de l’organisation des vols du Hadj et que l’ouverture des réservations a été annoncée via le site officiel (cliquer ici). L’ONPO rappelle que le changement de vol après la réservation n’est pas possible, d’où l’importance de s’assurer de son choix avant la confirmation finale. Quant aux sièges, ces derniers sont attribués automatiquement en fonction du système de réservation.

Le paiement du billet d’avion s’effectue via la plateforme électronique dédiée, et la répartition des pèlerins sur les vols s’effectue en fonction d’un programme dressé par les autorités organisatrices. Et ce, sans possibilité de changer d’aéroport de départ après la réservation.

Pour finir, L’ONPO rappelle l’importance de suivre sa page officielle et son site web pour s’assurer du respect des procédures adoptées et de bénéficier des facilitations offertes pour la nouvelle saison du Hadj 2025.

