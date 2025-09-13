Inscription en préscolaire et en 1re AP : le ministère met en garde contre les fausses informations

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce samedi 13 septembre 2025, le début des inscriptions pour les classes de préscolaire et pour l’inscription exceptionnelle en première année primaire, au titre de l’année scolaire 2026/2025. Ces inscriptions débuteront le dimanche 28 septembre et se poursuivront jusqu’au samedi 11 octobre 2025.

Le processus d’inscription se fera exclusivement en ligne, via la plateforme « Espace des parents » (https://awlyaa.education.dz). Les parents doivent se connecter à cette plateforme pour inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires de leur choix.

Face à la prolifération de fausses informations concernant les modalités d’inscription, le ministère de l’Éducation nationale appelle les citoyens à se référer uniquement aux sources officielles pour obtenir des informations fiables. Il est fortement déconseillé de suivre des informations provenant de sources non vérifiées, notamment sur les réseaux sociaux.

Pour toute question ou en cas de doute, les parents sont invités à consulter le site officiel du ministère (https://www.education.gov.dz) ou à contacter directement les services compétents. Le ministère rappelle que la diffusion de fausses informations peut entraîner des confusions et des désagréments pour les familles et le bon déroulement de la rentrée scolaire.

Rentrée scolaire 2025/2026 : les dates clés à retenir

À une semaine de la rentrée scolaire, prévue le dimanche 21 septembre 2025, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a assuré que toutes les conditions sont réunies pour accueillir les élèves. Depuis la wilaya de Médéa, où il a inauguré de nouvelles infrastructures, le ministre a annoncé la livraison de 70 lycées, 196 collèges et près de 600 classes d’extension sur l’ensemble du territoire national.

Ces établissements, prévus dans le cadre du programme 2025, s’ajoutent aux infrastructures existantes : le secteur compte actuellement 20 838 écoles primaires, 6 108 collèges et 2 755 lycées. Les nouvelles constructions, implantées notamment dans les zones de développement urbain, visent à réduire la surcharge des classes et à rapprocher les écoles des élèves. Le ministre a insisté sur le respect des normes de qualité, avec des salles climatisées dans le sud, des laboratoires équipés, des salles de sport et un raccordement au chauffage central.

Les préparatifs pour la distribution des livres scolaires et de l’allocation spéciale de scolarité sont également finalisés. Les manuels ont été acheminés aux établissements et sont disponibles pour la vente ou la distribution gratuite aux élèves ayant besoin d’aide. La distribution de l’allocation se fera dans les délais, grâce au travail des directeurs d’établissements pendant les vacances scolaires.

Le ministre a également demandé que toutes les cantines scolaires soient ouvertes dès le premier jour pour assurer un service complet aux élèves. Par ailleurs, la première semaine de cours inclura une campagne de sensibilisation à la santé scolaire, en partenariat avec le secteur de la Santé, pour promouvoir le bien-être physique et psychique des élèves et lutter contre les risques liés à la drogue.