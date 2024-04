Inscription en 1ère année primaire : Procédure et dates clés pour la rentrée 2024-2025

Alger, le 27 avril 2024 – Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé ce samedi que la numérisation de l’inscription en première année primaire réduira les tracas liés aux déplacements vers les écoles.

Lors d’une conférence nationale tenue par visioconférence, le ministre a souligné que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la numérisation du secteur. Elle permettra aux parents des enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 d’inscrire leurs enfants via la plateforme numérique des parents, “zéro papier” et sans se déplacer aux établissements scolaires.

Il convient de savoir que la dématérialisation des inscriptions en première année primaire sur le système d’information démarrera le jeudi 2 mai et continuera jusqu’au mardi 31 mai 2024 en prévision de la rentrée scolaire 2024-2025.

Inscription en première année primaire : Procédure simplifiée pour les parents

Cette opération se fera exclusivement via la plateforme numérique du ministère de l’Éducation nationale, accessible à partir du lien suivant : https://awlyaa.education.dz

1. Pour les parents inscrits dans le système d’information du ministère de l’Éducation nationale

Les parents inscrits dans le système d’information du ministère de l’Éducation nationale peuvent désormais inscrire leurs enfants en première année primaire directement depuis leur domicile, en accédant à la plateforme Awlyaa.

Il suffit de sélectionner l’école la plus proche du domicile ou du lieu de travail. En cas de plusieurs écoles à proximité, trois choix par ordre de préférence peuvent être indiqués.

Des copies ou des photos des pièces justificatives attestant de la relation avec l’enfant et de son lieu de résidence ou de travail doivent être jointes au formulaire d’inscription.

Attention, une copie du formulaire d’inscription doit être conservée pour le suivi ultérieur.

2. Pour les parents non inscrits au système d’information du ministère de l’Éducation nationale

Les parents non inscrits au système d’information du ministère de l’Eduction doivent d’abord ouvrir leurs propres comptes dans l’espace des tuteurs via le même lien afin de pouvoir indiquer les informations incluses dans le formulaire d’inscription en première année primaire selon les mêmes procédures que celles mentionnées ci-dessus.

Le système d’information du ministère de l’Éducation nationale traitera automatiquement les demandes d’inscription le 25 juin 2024. Les résultats seront ensuite communiqués aux parents via leur espace personnel (sinon, ils seront également affichés dans les établissements scolaires) le 30 juin 2024.



Note : Les enfants inscrits dans les classes préparatoires au cours de l’année scolaire 2024/2023 sont automatiquement inscrits en première année primaire.

Cette nouvelle procédure devrait simplifier et fluidifier le processus d’inscription des élèves en première année primaire, tout en réduisant les tracasseries administratives pour les parents. Elle s’inscrit dans la volonté du ministère de l’Éducation nationale de moderniser ses services et de s’adapter aux exigences du numérique.