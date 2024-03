Inscription des élèves en 1ère année primaire : numérisation du processus (Belabed)

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a révélé une transformation numérique significative dans plusieurs opérations éducatives. Ces avancées ont été examinées lors d’un symposium organisé les vendredi et samedi derniers.

En effet, dors de sa visite à Ain Defla ce dimanche, le ministre Belabed a souligné l’importance de cette visite pour évaluer les préparatifs des prochains examens scolaires et la préparation organisationnelle pour l’année scolaire 2024-2025. De plus, il a discuté des conditions de fermeture du deuxième trimestre de l’année scolaire actuelle, assurant que la situation éducative dans la région progresse sérieusement dans tous les aspects.

Le ministre a également affirmé que de nombreuses structures, équipements et installations devraient être entièrement opérationnels à 100 %. Il a souligné la réception d’un plus grand nombre de lycées et d’écoles primaires.

Dans le même contexte, le ministre a rapporté qu’une évaluation de la numérisation dans le secteur éducatif a été menée lors d’une conférence nationale avec les directeurs de l’éducation et les partenaires sociaux à travers le pays le week-end dernier. Des instructions ont été données et les commentaires recueillis seront pris en compte. Il a également noté qu’avant juin prochain, des mesures utiles pour la numérisation seront mises en œuvre.

Processus d’inscription des élèves en 1ère année primaire numérisé d’ici juin 2024

En outre, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé que d’ici juin prochain, le processus d’inscription des élèves de première année primaire sera numérisé. Cela permettra aux parents d’éviter de se déplacer aux écoles pour inscrire leurs enfants, car cela se fera à distance. De plus, la numérisation de l’orientation et du suivi de l’absentéisme des élèves ainsi que d’autres opérations sera déployée en temps voulu.

Pour conclure, la modernisation du secteur éducatif en Algérie est un pas important vers l’avenir de l’éducation dans le pays. La numérisation des processus administratifs et pédagogiques vise à rendre l’éducation plus accessible et efficiente pour les élèves, les parents et les enseignants. Cette démarche témoigne de l’engagement du gouvernement à moderniser le système éducatif, offrant une expérience plus fluide et efficace pour les élèves et les parents.