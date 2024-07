AADL 3 : raisons des bugs, nombre d’inscrits… Le ministre apporte des précisions !

Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a annoncé l’ouverture tant attendue des inscriptions pour le programme “AADL 3“. Ce programme vise à offrir aux citoyens des logements décents et accessibles. Voici un récapitulatif complet des informations essentielles à connaître.

Un engouement massif dès l’ouverture

Le site dédié aux inscriptions pour “AADL 3” a ouvert ses portes le 5 juillet 2024 à 21 heures. Dès les premières heures, l’intérêt des citoyens a été massif. En effet, jusqu’à 10 heures du matin le 6 juillet 2024, le nombre total d’inscrits avait déjà atteint les 358 000 à travers tout le territoire national. Cet engouement reflète l’importance cruciale de ce programme pour de nombreux Algériens en quête d’un logement adéquat.

Cependant, cet afflux massif de demandes a causé quelques ralentissements sur la plateforme d’inscription. Le ministère a expliqué que ces lenteurs étaient dues au grand nombre de visiteurs simultanés cherchant à s’inscrire. Pour remédier à cette situation, des mesures techniques sont en cours afin de fluidifier l’accès à la plateforme et d’assurer une meilleure expérience utilisateur.

🟢 À LIRE AUSSI : Formulaire d’inscription AADL 3 : comment le remplir ?

Malgré l’enthousiasme général, des tentatives de piratage ont été détectées. Le ministère a rassuré les citoyens en affirmant que ces tentatives ont été rapidement neutralisées par les autorités compétentes, qui ont également identifié les sources des attaques. Les mesures légales appropriées seront prises pour garantir la sécurité et l’intégrité des données personnelles des inscrits.

Pour permettre à tous les citoyens de s’inscrire sans précipitation, Tarek Belaribi a mis en place des horaires d’inscription clairs et précis. La plateforme sera accessible tous les jours de 8 heures du matin à 18 heures, offrant ainsi une plage horaire étendue pour éviter les surcharges et assurer un processus d’inscription fluide et ordonné.

🟢 À LIRE AUSSI : L’inscription AADL 3 à 3 000 DA : la folle arnaque des cyber-cafés en Algérie

Le programme “AADL 3” est une initiative essentielle dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour améliorer les conditions de logement et développer les infrastructures en Algérie. En fournissant des logements abordables et de qualité, ce programme vise à répondre aux besoins des citoyens et à promouvoir une répartition équitable des ressources.

Un suivi rigoureux

Belaribi suit de près le déroulement des inscriptions et s’engage à fournir des mises à jour régulières pour tenir les citoyens informés de l’avancement du programme. Cette transparence est cruciale pour maintenir la confiance des inscrits et assurer une gestion efficace du processus.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : Tous les détails du lancement et de l’inscription dévoilés !

Le programme “AADL 3” s’inscrit dans les efforts continus du gouvernement pour améliorer les conditions de logement et développer les infrastructures en Algérie. En offrant des logements abordables et de qualité, ce programme vise à répondre aux besoins des citoyens et à promouvoir une répartition équitable des ressources.