Inscription à la prime Ramadan 2026 : l’État propose 2 options aux Algériens éligibles

Alors que le mois sacré approche à grands pas, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a officiellement lancé les inscriptions pour bénéficier de la prime de solidarité spéciale Ramadan 2026.

Cette aide, fixée à 10 000 dinars, vise à soutenir les familles vivant dans des situations économiques précaires et s’inscrit dans le cadre de la mise à jour annuelle du fichier numérique des bénéficiaires, garantissant transparence et équité dans la gestion des aides sociales.

Les citoyens éligibles disposent d’un délai de 30 jours, du dimanche 9 novembre au lundi 8 décembre 2025, pour déposer leur demande. Le ministère insiste sur le respect strict des conditions et la fourniture d’informations complètes, sous peine de rejet du dossier.

Comment s’inscrire à la prime de solidarité Ramadan 2026 ? Deux moyens disponibles

Pour s’inscrire à cette prime, les familles peuvent recourir à l’une des deux procédures mises en place :

En ligne : via le site officiel du ministère https://prestations.interieur.gov.dz/solidariteramdhan. Ce service est accessible uniquement aux titulaires d’une carte nationale d’identité biométrique. En mairie : les demandeurs peuvent remplir directement le formulaire téléchargeable sur le site du ministère auprès de la mairie de leur lieu de résidence.

Le ministère rappelle que la précision des informations fournies est impérative pour éviter tout refus de dossier. Cette mesure fait partie d’un effort plus large visant à moderniser et sécuriser la distribution des aides sociales.

Ramadan 2026 : qui peut bénéficier de la prime de solidarité ?

Conformément à l’article 6 du décret exécutif n°25-86 du 22 février 2025, cette prime est strictement destinée aux familles démunies.

Les couples sans revenu ou ceux dont le revenu mensuel net cumulé n’excède pas le salaire national minimum garanti , fixé à 20 000 dinars , sont éligibles.

ou ceux dont le , fixé à , sont éligibles. Des enquêtes sociales et de terrain viendront confirmer la situation de précarité des demandeurs avant toute attribution.

viendront confirmer la situation de précarité des demandeurs avant toute attribution. Les bénéficiaires de la prime de 2025 doivent impérativement renouveler leur demande pour recevoir l’aide cette année.

Cette démarche s’inscrit dans l’objectif de garantir un accès équitable à la prime. Tout en mettant à jour le fichier des bénéficiaires et en renforçant la transparence de la procédure.

En permettant à des familles vulnérables de bénéficier de cette prime, le ministère entend alléger les contraintes financières liées au Ramadan. L’organisation de cette opération souligne l’importance de la solidarité et de la rigueur administrative dans la distribution des aides sociales. Offrant à chacun la possibilité de vivre le mois sacré dans des conditions dignes.