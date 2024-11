Inoxtag, le youtubeur franco-algérien, élu Homme de l’année GQ 2024

Le prestigieux événement GQ Men of the Year a signé son retour en grande pompe le 20 novembre 2024. Cette soirée mémorable, organisée au légendaire Plaza Athénée à Paris, a réuni des personnalités d’exception issues de divers horizons : cinéma, sport, musique, gastronomie et médias.

Cette 13ᵉ édition a alors célébré les figures qui ont marqué l’année par leur audace, leur créativité et leur influence. Parmi elles, un nom s’est démarqué par son parcours atypique et son impact profond : Inoxtag de son vrai nom Inès Benazzouz, un youtubeur franco-algérien.

Vidéaste, aventurier et désormais icône culturelle, Inoxtag a été salué pour son incroyable capacité à inspirer les nouvelles générations. Son ascension de l’Everest, un exploit audacieux relaté dans le documentaire Kaizen, a été bien plus qu’une prouesse sportive : un symbole de dépassement de soi et d’authenticité, qui a ému et galvanisé une large audience à travers le monde.

Ainsi, c’est cet esprit de résilience et de courage que GQ a voulu honorer en lui attribuant le titre d’Homme de l’Année 2024.

Inoxtag : De l’Everest au sommet de la reconnaissance

Âgé de seulement 22 ans, Inoxtag est devenu une figure incontournable de l’influence en ligne, cumulant plus de 20 millions de fans sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas seulement sa popularité qui a fait de lui une icône : son énergie débordante, sa capacité à relever des défis hors normes et son talent pour rassembler une communauté fidèle ont marqué l’année 2024.

L’ascension de l’Everest, réalisée au printemps dernier, a été un tournant décisif dans sa carrière. Ce projet, partagé en temps réel avec ses abonnés et immortalisé dans Kaizen, a captivé des millions de spectateurs par sa dimension humaine et inspirante. GQ a salué cet exploit comme une preuve de l’engagement d’Inoxtag à aller toujours plus loin, dans la vie comme dans ses projets.

Une nouvelle aventure : le manga Instinct

En plus de ses réalisations sportives, Inoxtag a alors choisi d’explorer de nouveaux territoires créatifs cette année. Grand passionné de manga, il s’est lancé dans l’écriture de son propre ouvrage, intitulé Instinct.

Ce projet ambitieux, développé en collaboration avec le dessinateur Charles Compain et supervisé par Tony Valente, auteur du célèbre manga Radiant, marque une étape importante dans son parcours.

Instinct, un manga de 212 pages, raconte l’histoire d’un jeune homme doté de la capacité de percevoir l’aura et les intentions des personnes qui l’entourent. Ce récit, imprégné des valeurs chères à Inoxtag comme la persévérance et le dépassement de soi, reflète l’« esprit shonen », un genre qu’il affectionne particulièrement.

Ainsi, avec son influence et sa communauté déjà engagée, le youtubeur espère populariser son œuvre auprès d’un large public, à l’image des précédents succès de créateurs français dans l’univers du manga.

« Suivre son instinct, c’est important », confie Inoxtag, qui a su fédérer autour de lui une équipe talentueuse et passionnée pour mener à bien ce projet. Après le succès de Kaizen, qui avait attiré 340 000 spectateurs en une journée, Instinct pourrait bien marquer un nouveau jalon dans sa carrière.

Avec cette double consécration, sur les écrans comme dans les librairies, Inoxtag démontre une fois de plus qu’il est une figure incontournable de sa génération. En le couronnant Homme de l’Année 2024, GQ ne célèbre pas seulement un créateur, mais un véritable modèle de résilience et de créativité.