Inoxtag, le youtubeur d’origine algérienne, visé par une tentative d’enlèvement en France

L’influenceur Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, a été la cible d’une tentative d’enlèvement en France, orchestrée par trois individus ayant pénétré dans l’ancienne résidence de ses parents. Selon le parquet de Versailles, six suspects se retrouvent actuellement en garde à vue.

Les faits remontent à la nuit du 18 novembre dernier, trois personnes aux visages dissimilés ont fait irruption dans l’ancienne maison du youtubeur de 22 ans.

À LIRE AUSSI : Aux côtés d’Elon Musk, Inoxtag rejoint le cercle des personnalités les plus influentes de 2024

Tentative d’enlèvement d’Inoxtag : six suspects en garde à vue

Une fois à l’intérieur de la maison, les trois individus ont frappé « d’un coup de crosse » le mari de ce couple, résidant dans la maison. Les premiers éléments de l’enquête laissent apparaître que les suspects n’étaient pas informés du changement de résidence et comptaient enlever le jeune homme de 22 ans, ou un membre de sa famille, avec l’intention de demander une rançon.

Par ailleurs, après plusieurs semaines d’enquête, six personnes, soupçonnées d’avoir organisé l’enlèvement du youtubeur d’origine algérienne, ont été arrêtées, indique le parquet de Versailles à la presse française.

Les six suspects ont été placés en garde à vue mardi 28 janvier 2025, notamment pour tentative de vol en bande organisée avec arme, tentative d’arrestation, d’enlèvement et de séquestration arbitraire en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs. Mais aussi pour violence avec usage ou menace d’une arme et enfin recel de vol en bande organisée.

La prise de parole du youtubeur Inoxtag

De son côté, Inoxtag a pris la parole sur Instagram pour raconter ce qui s’est passé la nuit du 18 novembre dernier. « Je voulais (…) apporter tout mon soutien et penser à ce couple qui habitait maintenant dans cette maison et qui a vécu une intrusion assez traumatisante et violente« , a indiqué le jeune youtubeur.

Le Youtubeur, qui avait lui-même subi deux intrusions dans sa résidence à Poissy en 2025, dont une lors de son ascension de l’Everest, a confirmé qu’il a été placé en sécurité, notamment après cette nouvelle tentative.

La maison a été fouillée et les cambrioleurs sont partis avec essentiellement du matériel informatique, dont la valeur des préjudices est estimée à hauteur de 10 000 euros. Une enquête a été ouverte pour vol par le parquet de Versailles.

L’essentiel de l’article :

Trois individus cagoulés ont tenté d’enlever Inoxtag ou un membre de sa famille dans son ancienne résidence familiale ;

Inoxtag a été la cible de plusieurs cambriolages en 2024, dont un a eu lieu pendant son ascension de l’Everest. Ces événements l’ont conduit à renforcer sa sécurité ;

Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur la tentative d’enlèvement. Elles sont soupçonnées d’avoir planifié cette action dans le but d’obtenir une rançon.

À LIRE AUSSI : Stream For Humanity : AmineMaTue, d’origine algérienne, et ses pairs récoltent 3,5 millions d’euros