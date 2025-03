Inoxtag dénonce le vol de son logo par un café en Algérie

Le célèbre YouTubeur français Inoxtag a récemment découvert avec stupeur que le logo de son documentaire Kaizen avait été repris sans autorisation par un café-salle de jeux en Algérie. Situé à Tizi Ouzou, l’établissement a non seulement emprunté le nom de son projet, mais a également copié son logo, créant une confusion chez les internautes.

Tout est parti d’une vidéo promotionnelle du café diffusée sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’internautes pensaient alors que le YouTubeur était derrière l’ouverture de ce lieu. Mais en voyant les images, Inoxtag a rapidement réagi. Il a partagé la vidéo en story sur ses réseaux sociaux, exprimant son mécontentement face à cette appropriation non autorisée.

Le vidéaste n’a pas encore annoncé s’il comptait entreprendre des démarches légales contre cet établissement, mais l’affaire a déjà suscité un vif débat autour du respect des droits de propriété intellectuelle.

@gossipyoutubefr Inoxtag découvre que son logo pour son documentaire Kaizen a été volé par un café / salle de jeu en Algérie, xoxo gy. ♬ Calm LoFi song(882353) – S_R

Qui est Inoxtag?

Derrière le pseudonyme Inoxtag se cache Inès Benazzouz, un créateur de contenu franco-algérien qui s’est imposé comme l’un des vidéastes les plus influents de sa génération. Né en région parisienne, il s’est d’abord fait connaître en jouant à Fortnite sur Twitch avant de percer aux côtés de Michou et de la célèbre Team Croûton. Son ascension fulgurante l’a conduit à collaborer avec des figures incontournables comme Squeezie.

Mais c’est en 2023 qu’il décide de se lancer dans un projet totalement inédit, qui marquera un tournant dans sa carrière : Kaizen.

Kaizen : un documentaire hors norme sur l’ascension de l’Everest

« Devenir alpiniste et gravir l’Everest en 1 an, jour pour jour ? C’est mon rêve ! » C’est avec cette phrase qu’Inoxtag a annoncé son documentaire événement, Kaizen, qui retrace son incroyable aventure vers le sommet du monde.

Dans cette production immersive de 2h30, il partage un an de préparation intense et son ascension de l’Everest, un exploit physique et mental hors du commun. « Kaizen », un terme japonais signifiant amélioration continue, illustre parfaitement l’état d’esprit du vidéaste, qui repousse sans cesse ses limites.

Lancé avec un immense succès, le documentaire a fait exploser les records en France, dépassant les 11 millions de vues en seulement 24 heures.

Si Kaizen était censé être une œuvre inspirante et personnelle, son appropriation par un café en Algérie soulève aujourd’hui des questions sur l’exploitation de son image. Reste à savoir quelle sera la réponse du YouTubeur face à cette situation.

