Inondations à Tlemcen et El Bayadh (8 décès) : les condoléances de Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances aux familles des victimes des inondations et crues provoquées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur des régions des wilayas de Tlemcen et d’El Bayadh, les assurant de sa sympathie face à cette tragédie, indique un communiqué de la Présidence de la République publié aujourd’hui, le lundi 4 septembre 2023.

« Suite aux inondations et crues provoquées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur des régions des wilayas de Tlemcen et d’El Bayadh, entraînant des pertes humaines et des dégâts matériels, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances aux familles des victimes, dans lequel il leur a présenté ses sincères condoléances, les assurant de sa profonde sympathie face à cette tragédie, et priant Allah Tout-Puissant d’accorder aux victimes Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis et de prêter à leurs proches patience et réconfort. A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons », peut-on lire dans le communiqué en question.

Le lourd bilan des inondations à Tlemcen et El Bayadh

Les récentes inondations en Algérie ont coûté la vie à au moins 8 personnes à (4 décès Tlemcen et 4 autres à El Bayadh), selon le dernier bilan publié par la Direction générale de la protection civile hier, le dimanche 3 septembre 2023.

En effet, ce dimanche 3 septembre 2023, la Protection Civile a annoncé le décès de quatre personnes à la suite de la montée des eaux de l’oued Delia, situé dans la commune de Bab El Assa, dans la wilaya de Tlemcen. Les victimes se trouvaient à bord d’un véhicule emporté par les eaux et ont été secourues par les équipes de la Protection Civile. Parmi elles, deux hommes âgés de 22 et 73 ans, ainsi que deux femmes âgées de 59 et 69 ans, ont été transférés à la morgue de l’hôpital universitaire.

De même, dans la wilaya d’El Bayadh, ou la montée des eaux de l’oued Chedli ou 4 corps sans vie ont été repêchés par les éléments de la protection civile, d’après le communiqué publié sur leur page Facebook. Selon cette même source, parmi les vicitmes 3 sont de sexe féminin alors qu’un seul est de sexe masculin.