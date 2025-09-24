Inondations, propreté, sécurité des routes : Saïd Sayoud exige des résultats rapides et concrets

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, a présidé ce lundi au Palais du gouvernement une importante réunion avec les cadres centraux de son département. Cette rencontre, à caractère orientatif, s’est articulée autour d’un objectif principal : améliorer la prise en charge locale des préoccupations quotidiennes des citoyens et répondre de manière plus efficace à leurs attentes.

Dès l’ouverture des travaux, le ministre a rappelé les directives fermes du Président de la République, qui insiste sur la nécessité d’accorder la priorité absolue au citoyen et à son cadre de vie. « C’est l’essence même du travail sectoriel », a-t-il souligné, appelant les responsables à un engagement plus marqué et à une interaction constante avec les besoins exprimés par la population, notamment au niveau local.

Sayoud met en garde : “aucun projet ne dépassera deux ans”

Au cours des discussions, M. Sayoud a pointé du doigt certaines lacunes persistantes, parmi lesquelles la gestion de la tranquillité publique, l’hygiène et la propreté, l’aménagement urbain, ainsi que l’efficacité des dispositifs mis en place pour faire face aux intempéries et prévenir les risques d’inondations. Autant de dossiers jugés sensibles, car ils touchent directement le quotidien des Algériens.

Afin de pallier ces insuffisances, le ministre a annoncé une série de mesures concrètes. Parmi elles figure la création d’une cellule centrale chargée du suivi permanent de la propreté, de la qualité du cadre de vie et de la mise en œuvre des actions de prévention contre les risques. Des commissions d’inspection inopinées seront également dépêchées dans les wilayas pour contrôler l’application des instructions et proposer des sanctions contre les responsables défaillants.

Chiens dangereux, hygiène urbaine, voirie : les nouvelles directives de l’Intérieur

Le suivi des dossiers sur le terrain sera renforcé par une meilleure coordination entre le niveau central et local. Dans le même esprit, le ministre a insisté sur l’accélération des projets de développement en cours. Ceux-ci devront impérativement entrer en service rapidement au bénéfice des citoyens. Il a par ailleurs fixé une règle claire : désormais, aucun projet ne devra dépasser un délai de réalisation de deux ans.

M. Sayoud a également mis l’accent sur l’importance des travaux d’aménagement routier, en soulignant que leur exécution doit répondre aux normes de sécurité, compte tenu de leur impact direct sur la prévention des accidents de la circulation. Autre mesure forte : l’application stricte des textes de loi relatifs aux chiens dangereux et aux chiens de garde, dont la présence en milieu urbain sera interdite pour protéger la sécurité des habitants.

En conclusion, le ministre a appelé l’ensemble des responsables et des cadres à s’engager pleinement pour assurer un développement local durable et profond. Selon lui, la qualité de cette prise en charge constitue un critère objectif pour évaluer les performances des institutions et leur efficacité au service des citoyens.