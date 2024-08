Inondations meurtrières à Tébessa : 2 adolescents meurent emportés par les eaux

Mardi dernier, des pluies torrentielles ont frappé plusieurs régions de l’Algérie, provoquant des inondations dévastatrices et la crue des rivières. Parmi les zones les plus touchées, la commune de Bir El Ater, située au sud de la wilaya de Tébessa, a été le théâtre d’un drame qui a coûté la vie à deux adolescents âgés de 16 ans.

Tébessa : les intempéries causent la mort de deux adolescents

Selon les informations de la Protection civile de Tébessa, les corps des deux jeunes garçons ont été retrouvés à quelques heures d’intervalle. La première victime a été découverte mardi soir vers 21h40, dans le lit de l’oued Haï Souk. Le lendemain matin, à 08h05, les équipes de secours ont localisé le corps du second adolescent dans l’oued El Bir, à environ 7 km de la commune. Les circonstances tragiques de ces décès rappellent l’imprévisibilité et la dangerosité des crues soudaines qui peuvent emporter des vies en un instant.

À LIRE AUSSI : Tebboune ordonne une indemnité de 50.000 DA aux agriculteurs impactés par les inondations

Ces inondations ont aussi fortement perturbé la circulation routière, notamment à Bordj Bou Arreridj, où l’autoroute est-ouest a été temporairement fermée mardi en fin de journée. Cette situation a entraîné des désagréments pour les usagers et mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures face aux intempéries.

Inondations à Tébessa : 3 sauvetages réussis jusqu’ici

En réponse à cette catastrophe naturelle, la Protection civile de Tébessa a mobilisé des ressources considérables pour secourir les personnes en danger et retrouver les disparus. Un important dispositif a été déployé, comprenant une équipe cynotechnique, 65 sapeurs-pompiers, sept camions et trois ambulances. Les efforts de sauvetage ont permis de secourir cinq personnes, dont trois piégées dans un camion et deux autres dans une voiture. De plus, les équipes ont été sollicitées pour évacuer l’eau qui avait envahi le bureau de poste et plusieurs maisons de la région, tout en assurant la sécurité des habitants.

Mercredi, Météo Algérie a émis une alerte pour des averses attendues dans 16 wilayas du pays, notamment Souk Ahras, M’sila, Tiaret, Mila, et d’autres encore. Les autorités appellent à la vigilance et conseillent aux habitants des régions touchées de se préparer à de nouvelles intempéries, alors que le pays continue de faire face aux conséquences de ces conditions météorologiques extrêmes.