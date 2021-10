Inondations massives à Alger et dans plusieurs wilayas

En seulement quelques heures de précipitations, plusieurs rues et quartiers entiers d’Alger et dans d’autres wilayas ont été inondés. Selon les prévisions de météo Algérie, les pluies devront continuer à s’abattre sur plusieurs régions durant cette nuit.

Au niveau de la capitale, plusieurs axes routiers et quartiers ont été inondés. La circulation automobile a été fortement perturbée dans plusieurs tronçons autoroutiers, notamment au niveau de la rocade nord.

Les fortes quantités de pluies enregistrées en quelques heures ont causé le blocage de la ligne de tramway à Ruisseau. Les inondations ont également causé quelques dégâts matériels ; deux véhicules ont été emportés par les eaux à Draria à l’ouest d’Alger.

Les éléments de la protection civile sont parvenus à repêcher les deux véhicules emportés suite au débordement l’Oued Boudjemâa Temim entre les communes de Baba Hssen et Draria.

Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de détresse de citoyens piégés dans les eaux, notamment dans les quartiers de Baba Hassan, Saoula et Bir Khadem. À l’heure actuelle, plusieurs localités et routes à Alger, notamment à Gué de Constantine, Ben Aknoun, Ain Naadja, Oued Ouchayeh … sont toujours bloquées.

Plusieurs wilayas touchées par les inondations

À Oran, la route nationale N° 11 située dans la commune de Hassi Mafsoukh a été complètement coupée à la circulation. Les agents de la protection civile se sont intervenus afin de dégager cet axe routier.

Dans la wilaya de Relizane, la commune de Mazouna a été la plus touchée. Des agents de la protection civile se sont intervenus dans divers endroits afin d’évacuer les eaux des pluies qui se sont abattues en cette fin de journée.

Des vidéos et des photos publiées sur les réseaux sociaux ont montré les fortes pluies qui se sont abattues en cet après-midi dans plusieurs wilayas et qui ont inondé plusieurs quartiers et axes routiers en raison du blocage des réseaux d’évacuation des eaux de pluie.

Les précipitations se poursuivent jusqu’à demain dans plusieurs wilayas

Il convient de noter que plusieurs wilayas ayant été touchées par les dernières précipitations ont connu de tels incidents. Selon météo Algérie, les pluies devront continuer à affecter plusieurs régions du nord du pays.

Les wilayas concernées par cette perturbation sont Tipasa, Alger, Blida, Boumerdes, Ain Defla, Médéa et M’Sila. Les quantités estimées de pluie attendues se situent entre 15 et 25 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 30 mm durant la validité du BMS qui court de 15 h 00 à 23 h 00.

Sont également concernées les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Mila, où les quantités de pluie attendues se situent entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, et ce, de samedi à 15 h 00 à dimanche à 09 h 00.