Inondations et risques majeurs : L’AADL déclenche son plan d’urgence

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) a présidé ce mercredi une réunion de coordination par visioconférence avec le Directeur Général de la filiale de Gestion Immobilière.

Cette rencontre entre le directeur de l’agence AADL et la filiale de Gestion Immobilière visait à assurer une coordination efficace entre tous les services concernés pour l’intervention en cas d’urgences qui pourraient résulter des fluctuations météorologiques que connaissent les régions du pays.

Pour renforcer cette démarche et garantir une intervention rapide et immédiate, le Directeur Général a appelé à la préparation logistique au niveau de chaque direction régionale et des unités de la filiale de Gestion Immobilière, afin d’assurer une réponse efficace et prompte en cas de situations d’urgence découlant des intempéries.

Il a également appelé au lancement immédiat d’une vaste opération de nettoyage des avaloirs et des canalisations des eaux pluviales dans toutes les cités. En cas de détection de « points noirs », il a ordonné leur traitement immédiat.

En marge de cette réunion, le Directeur Général de l’AADL a décidé de former un comité de coordination au niveau national et des comités au niveau régional. Ces structures auront pour mission de coordonner et de prendre des mesures proactives pour prévenir tout incident au sein des cités AADL.

Cette réunion de coordination entre les différents services de l’agence AADL s’inscrit dans le cadre de la garantie d’un service public immédiat et efficace, répondant aux besoins des résidents.

Glissement de terrain à la cité AADL Oued Rhiou : le ministère de l’Habitat se mobilise immédiatement

Cette mobilisation prend tout son sens à la lumière du récent glissement de terrain survenu sur le site du projet des 1007 logements AADL de Oued Rhiou, dans la wilaya de Relizane. Selon un communiqué du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, les services du ministère sont intervenus dès les premières heures pour évaluer l’ampleur des dégâts causés par les récentes inondations.

Des équipes techniques spécialisées, composées d’agents de la direction locale de l’Habitat, de l’AADL et de l’Organisme National de Contrôle Technique de la Construction (CTC), se sont rendues sur les lieux afin de constater les dommages et prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer la sécurité des habitants.

Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour enlever les débris et réparer les infrastructures endommagées.

Cette série de mesures illustre la vigilance renforcée de l’AADL et du ministère de l’Habitat face aux aléas climatiques, avec un objectif clair : protéger les résidents et garantir la continuité des projets de logement malgré les intempéries.