Inondations en Libye : sur ordre de Tebboune, l’Algérie envoie une aide humanitaire

L’Algérie a décidé d’envoyer une aide humanitaire urgente et importante à la Libye, suite aux inondations qu’il a subies. La décision d’envoyer de l’aide est intervenue sur instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et cela en réponse à la demande du président du Conseil national libyen.

Cette aide humanitaire et d’urgence comprend de la nourriture, du matériel pour les soins médicaux, des vêtements et des tentes. Cette dernière est acheminée via un pont aérien composé de 8 avions appartenant à la Force Aérienne de l’Armée Nationale Populaire (ANP).

Un lourd bilan suite aux inondations en Libye

La tempête dévastatrice « Daniel » en Libye, a causé la mort de milliers de personnes selon le ministre de la Santé, Osman Abdeljalil, du gouvernement parlementaire. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision libyenne « Al-Masar », il a révélé que le bilan actuel s’élevait à 3 000 décès, mais il est prévu que ce chiffre atteigne 10 000.

Le ministre a également évoqué le nombre alarmant de personnes portées disparues en raison de la catastrophe. Il estime que des milliers de personnes sont encore introuvables, et il craint que ce nombre ne dépasse bientôt les 100 000 individus. Cette tragédie sans précédent met en évidence la gravité de la situation à Derna, une ville dont la situation devient de plus en plus désespérée.