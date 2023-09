Inondations en Libye : lourd bilan de 3000 MORTS et la crainte que ça atteigne les 10.000

La tempête dévastatrice « Daniel » a laissé un sillage de destruction en Libye, causant la mort de milliers de personnes selon le ministre de la Santé, Osman Abdeljalil, du gouvernement parlementaire. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision libyenne « Al-Masar », il a révélé que le bilan actuel s’élevait à 3 000 décès, mais il est prévu que ce chiffre atteigne 10 000.

Le ministre a également évoqué le nombre alarmant de personnes portées disparues en raison de la catastrophe. Il estime que des milliers de personnes sont encore introuvables, et il craint que ce nombre ne dépasse bientôt les 100 000 individus. Cette tragédie sans précédent met en évidence la gravité de la situation à Derna, une ville dont la situation devient de plus en plus désespérée.

La situation à Derna est décrite comme étant de plus en plus tragique. Les chiffres officiels des victimes ne sont pas encore disponibles, ce qui rend la situation encore plus préoccupante. De plus, l’accès à de nombreuses zones de la ville est devenu extrêmement difficile, voire impossible. Il s’agit d’une urgence humanitaire qui nécessite une intervention immédiate.

Face à cette catastrophe sans précédent, le ministre de la Santé libyen appelle les nations amies à fournir une assistance cruciale pour secourir Derna, en particulier les régions montagneuses de la ville. Il insiste sur la nécessité d’une réponse rapide pour atténuer les souffrances de la population et minimiser les pertes humaines.

L’Algérie tend la main à la Libye et propose son aide

Face à cette situation, hier le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger algérien présente ses sincères condoléances et sa sympathie à l’État libyen, au gouvernement et au peuple, suite aux tragiques torrents et inondations qui ont frappé la Libye sœur. Et affirme sa sympathie et sa solidarité avec le gouvernement et le peuple libyen face aux effets de cette épreuve.

L’Algérie exprime sa pleine disponibilité à se tenir aux côtés des frères libyens et à leur apporter soutien et assistance pour atténuer l’impact et les conséquences de cette catastrophe.

