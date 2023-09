Inondations en Libye : le bilan de la protection civile algérienne de ce 15 septembre

À pied d’œuvre en Libye dans le cadre de leur mission de solidarité portant secours aux victimes de la tempête Daniel, les équipes de la protection civile algérienne ont réussi à retirer le 7 autres corps, sans vie, des décombres.

Ainsi, le bilan des services de la protection civile algérienne de ce vendredi 15 septembre, a indiqué que 18 corps ont été retirés depuis le début des opérations.

Dans un paysage apocalyptique engendré par le passage de la tempête « Daniel », les équipes de la protection civile algérienne, armées de courage, poursuivent leur mission de solidarité.



Tempête Daniel en Libye : un bilan lourd

Le passage de la tempête Daniel sur la Libye fut dévastateur. Au milieu du décor des villes ravagées, dans les équipes du secours des différents pays continuent à dresser les premiers bilans.



Provisoire pour l’heure, certains médias évoquent un bilan de plus de 11.000 morts, de plusieurs milliers de disparus et plus de centaines de milliers personnes déplacées.