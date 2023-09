Inondations en Libye et lourd bilan des décès : condoléances de l’Algérie, qui propose son aide

Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger algérien présente ses sincères condoléances et sa sympathie à l’État libyen, au gouvernement et au peuple, suite aux tragiques torrents et inondations qui ont frappé la Libye sœur. Et affirme sa sympathie et sa solidarité avec le gouvernement et le peuple libyen face aux effets de cette épreuve.

L’Algérie exprime sa pleine disponibilité à se tenir aux côtés des frères libyens et à leur apporter soutien et assistance pour atténuer l’impact et les conséquences de cette catastrophe.

Quel est le bilan de ces inondations en Libye ?

En effet, des inondations causées par des pluies diluviennes ont frappé ces derniers jours l’est de la Libye et fait au moins 150 morts, a indiqué lundi 11 septembre une source officielle. «Au moins 150 personnes ont été tuées à cause des inondations provoquées par la tempête Daniel à Derna, dans les régions du Jabal Al-Akhdar et dans la banlieue d’Al-Marj» dans l’est libyen, a déclaré Mohamed Massoud, porte-parole du chef de l’exécutif parallèle basé à Benghazi (est).

Qualifiée par les experts de phénomène «extrême en termes de quantité d’eau tombée», la tempête baptisée Daniel a frappé aussi ces derniers jours la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, faisant au moins 27 morts. La tempête a également causé «d’importants dégâts matériels aux infrastructures et propriétés privées», a ajouté le porte-parole libyen.

Aujourd’hui, le lundi 11 septembre 2023, le gouvernement parallèle, nommé par le Parlement et installé dans l’est de la Libye, a déclaré Derna «ville sinistrée». Des centaines d’habitants y sont toujours bloqués dans des zones difficiles d’accès alors que les équipes de secours, épaulées par l’armée, tentent de leur venir en aide.

