Inondations en Chine : Tebboune présente ses condoléances à Xi Jinping

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier soir, un message de condoléances et de compassion à son homologue chinois, Xi Jinping, suite aux inondations et aux effondrements de terrain ayant affecté le Nord de la Chine, faisant plusieurs morts, blessés et disparus.

Ce samedi soir, le Président Abdelmadjid Tebboune a adressé un message au Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, dans lequel il a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion suite aux inondations et aux effondrements ayant affecté le Nord du pays.

« J’ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle des inondations et des effondrements de terrain survenus au Nord de la Chine, et qui ont fait plusieurs morts, blessés et disparus », lit-on dans le message du Président Tebboune.

Dans son message, le Président Tebboune n’a pas manqué de rappeler la solidarité de l’Algérie avec la Chine dans ces circonstances difficiles et douloureuses. « En cette douloureuse circonstance, j’aimerais vous exprimer, ainsi qu’aux familles des victimes et au peuple chinois ami, mes sincères condoléances, et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Tout en vous assurant de la solidarité de l’Algérie en ces conditions difficiles, recevez, monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération », a encore écrit le Président de la République.

Intempéries en Chine : quel est le bilan des inondations ?

Depuis la fin du mois de juillet, de fortes pluies affectent le Nord de la Chine, provoquant de graves inondations. Ce déluge a coûté la vie à pas moins de 78 personnes, selon les dernières estimations. Les autorités chinoises redoutent le pire avec l’arrivée prochaine d’une nouvelle tempête.

Ainsi, les bilans des pertes déplorent le décès d’au moins 33 personnes, dont deux secouristes, à Pékin, dans une violente tempête et des inondations survenues fin juillet. De plus, 14 autres personnes ont trouvé la mort dans la province de Jilin dans le Nord-Est du pays la semaine dernière, après des pluies torrentielles.

Tandis que dans le la province du Hebei, 29 personnes ont trouvé la mort depuis le 10 août et 16 sont toujours portées disparues, selon le dernier décompte donné vendredi par la chaîne d’État CCTV, citant les autorités.

Il convient de noter que ces intempéries exceptionnelles sont la conséquence du typhon Doksuri, rétrogradé en tempête après avoir frappé les Philippines voisines, qui a balayé le Nord de la Chine. La capitale Pékin a ainsi enregistré autour du 1ᵉʳ août ses plus importantes précipitations depuis 140 ans.

Selon les spécialistes, ses intempéries, à l’instar des autres phénomènes météorologiques extrêmes qui affectent la planète, sont dus au changement climatique. Hélas, c’est loin d’être la fin ! Car la Chine redoute encore de forte pluies prévues ce week-end. Les météorologues mettent en garde contre les risques d’inondation dans les régions montagneuses du Sud-Ouest de la Chine, notamment dans la province du Sichuan.