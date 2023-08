Inondations en Algérie : morts, disparitions… lourd bilan dans plusieurs wilayas

Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations dévastatrices dans les wilayas de Tamanrasset et de Bordj Bou Arreridj au cours des derniers jours, causant la perte tragique de vies humaines.

Les équipes de la protection civile ont été mobilisées pour affronter ces catastrophes naturelles, mais malheureusement, deux personnes ont perdu la vie à Bordj Bou Arreridj, tandis que d’autres incidents dramatiques se sont produits à Tamanrasset.

La Protection Civile repêche 2 corps emportés par les inondations à Bordj Bou Arreridj

Depuis le début de semaine, des pluies diluviennes s’abattent sur plusieurs wilayas du pays, notamment dans la zone sud. Des wilayas telles que Tamanrasset, In Guezzam ou encore, Bordj Badji Mokhtar connaissent un épisode pluvieux inédit. D’après l’Office National de la Météo (ONM), le volume de précipitation a atteint les 30 mm dans certaines régions.

Mais les wilayas du nord ne sont pas épargnées, à Bordj Bou Arreridj, plus précisément à Oued El Maleh, dans le village d’Ouin Zariga, les équipes de la protection civile ont eu la difficile tâche de récupérer les corps de deux individus emportés par les eaux en furie hier.

Il s’agit des corps de deux hommes, âgés de 35 et 61 ans. Les crues soudaines ont pris la région par surprise, créant des conditions extrêmement dangereuses pour les résidents.

Pluies torrentielles : Tamanrasset sous les flots !

Dans la wilaya de Tamanrasset, les inondations ont également fait des ravages. Plusieurs oueds ont vu leurs niveaux monter de manière alarmante, engloutissant des véhicules et mettant en danger la vie de nombreuses personnes.

Une femme âgée de 61 ans, portée disparue après que son véhicule ait été emporté par les eaux déchaînées, a été retrouvée ce matin à environ 5 km de l’endroit initial, près de l’oued Aguihi. Les équipes de secours ont travaillé ardemment pour localiser et récupérer la victime.

À Ain Amegal, une autre intervention héroïque a également été réalisée par les équipes de la protection civile. Vingt personnes ont été sauvées d’un bus qui avait été piégé par les flots tumultueux. Les inondations avaient laissé le véhicule immobilisé, mettant en danger la vie des passagers.

Les autorités locales et les équipes de la protection civile restent en alerte et invitent les citoyens des zones concernées à faire preuve de prudence et à éviter les risques inutiles.