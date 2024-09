Inondations en Algérie : le gouvernement décide des mesures urgentes

Lors d’une réunion d’urgence du gouvernement tenue aujourd’hui à Alger sous la présidence du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, des décisions importantes ont été prises pour faire face aux lourdes conséquences des récentes inondations qui ont frappé plusieurs régions du pays. Cette rencontre a permis d’établir un plan d’action visant à évaluer les pertes, à apporter un soutien immédiat aux familles sinistrées, et à restaurer les infrastructures touchées avant la rentrée sociale.

Recensement des pertes et rénovation des infrastructures

Le Premier ministre a ordonné aux membres du gouvernement de procéder immédiatement au recensement des pertes matérielles causées par les inondations. Cette étape est essentielle pour évaluer l’ampleur des dégâts, qu’il s’agisse des habitations détruites, des infrastructures routières endommagées, ou encore des équipements publics inutilisables.

Parmi les priorités figure la réparation rapide des routes et des installations publiques, afin de rétablir la circulation et de garantir le bon déroulement de la rentrée sociale. M.Larbaoui a insisté sur l’urgence de ces travaux pour remettre les infrastructures en état dans les plus brefs délais.

🟢À LIRE AUSSI : BMS – Alerte météo : fortes pluies orageuses attendues dans 6 wilayas ce 11 septembre

Soutien aux familles sinistrées

L’une des préoccupations majeures exprimées lors de la réunion a été la prise en charge immédiate des familles affectées par ces catastrophes naturelles. C’est pourquoi M.Larbaoui a exigé la mise en place d’un dispositif d’évacuation pour les sinistrés, en veillant à ce qu’ils soient hébergés temporairement dans des structures adaptées.

Il a également insisté sur la nécessité de répondre immédiatement à leurs besoins essentiels, tels que la nourriture, les vêtements et les soins médicaux.

Le remboursement des pertes subies par les citoyens fait aussi partie des mesures annoncées. Ainsi, le Premier ministre a souligné que les familles touchées bénéficieront d’un soutien financier pour compenser les dégâts matériels, qu’il s’agisse de la reconstruction de leurs habitations ou de la restauration de leurs biens.

Assurer la disponibilité des produits de première nécessité

Au-delà de la gestion des sinistrés, le chef du gouvernement a insisté sur l’importance d’assurer une fourniture stable en nourriture et en produits de première nécessité dans les régions touchées.

À cet égard, les ministres concernés se sont vu confier la responsabilité de garantir l’approvisionnement des marchés pour éviter toute pénurie et prévenir une aggravation de la situation des populations déjà fragilisées.

🟢À LIRE AUSSI : Études en France pour Algériens : le calendrier de la nouvelle campagne d’inscription dévoilé

Coordination et mobilisation générale

M. Nadir Larbaoui a souligné l’importance de la coordination entre les différents ministères et les autorités locales pour garantir l’efficacité des interventions sur le terrain.

Il a également mis en garde contre tout retard dans la mise en œuvre des mesures décidées, insistant sur le fait que chaque jour compte pour les personnes affectées par cette catastrophe.