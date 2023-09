Inondations en Algérie : 8 MORTS, LE BILAN S’ALOURDIT à Tlemcen et El Bayadh

Les récentes inondations en Algérie ont coûté la vie à au moins 8 personnes à (4 décès Tlemcen et 4 autres à El Bayadh), selon un dernier bilan provisoire publié par la Direction générale de la protection civile aujourd’hui, le dimanche 3 septembre 2023.

En effet, aujourd’hui le dimanche 3 septembre 2023, les autorités de la Protection Civile ont annoncé le décès de quatre personnes à la suite de la montée des eaux de l’oued Delia, situé dans la commune de Bab El Assa, dans la wilaya de Tlemcen. Les victimes se trouvaient à bord d’un véhicule emporté par les eaux et ont été secourues par les équipes de la Protection Civile. Parmi elles, deux hommes âgés de 22 et 73 ans, ainsi que deux femmes âgées de 59 et 69 ans, ont été transférés à la morgue de l’hôpital universitaire.

De même, dans la wilaya d’El Bayadh, ou la montée des eaux de l’oued Chedli ou 4 corps sans vie ont été repêchés par les éléments de la protection civile, d’après le communiqué publié sur leur page Facebook. Selon cette meme source, parmi les vicitmes 3 sont de sexe féminin alors qu’un seul est de sexe masculin.

Il est à noter que plus tôt dans la matinée, face à cette situation d’urgence, un centre de commandement a été mis en place, et des équipes de recherche ont été renforcées par l’arrivée de cinq chiens formés en provenance des wilayas d’Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès et Tiaret.