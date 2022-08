Inondations à Souk Ahras : les intempéries font plusieurs dégâts

Après les incendies qui ont frappé de plein fouet l’Algérie et fait de nombreux dégâts, cette fois-ci c’est la wilaya de Souk Ahras qui fait face à une nouvelle catastrophe naturelle.

Les intempéries survenus depuis peu, on eut des conséquences désastreuses sur la région située l’extrême nord-est de l’Algérie. En effet, depuis quelques heures des images circulent sur les réseaux sociaux et elles ne montrent rien de plaisant, bien au contraire elles sont très alarmantes.

Selon les sources locales, suite à des pluies très fortes, la wilaya est submergée par les eaux et se retrouve inondée. Nous pouvons voir des rues totalement ensevelies sous l’eau, qui s’est introduite au sein des magasins, et dont la hauteur à l’air assez élevée. Les voitures, elles, sont atteintes et quasiment recouverte par l’eau dans leur totalité.

Sur certaines vidéos partagées par les citoyens locaux, les pluies ont rendu les quartiers et les rues impossibles à traverser, créant des courants transportant tout sur leur passage.

Inondations à Souk Ahras : quel est le bilan actuel ?

Malgré des images inquiétantes, pour l’instant aucune perte humaine n’a été signalée par les autorités locales. En effet, en attendant le bilan qui sera communiqué par la protection civile de la wilaya de Souk Ahras, aucun blessé ni décès n’a été rapporté par les citoyens présents sur place.

Néanmoins, les dégâts matériels ont l’ai assez conséquents. Les routes sont totalement inondées et cet orage pluvieux emporte tout, notamment les différents objets se trouvant sur les lieux. De plus, les eaux transportent tous les déchets qui étaient dans les rues, ce qui risque de boucher les canalisations et aggraver la situation si la météo n’est pas plus favorable.

Les habitants de Souk Ahras devront aussi faire face à de nombreuses pertes, causées par ces pluies, dont les dommages subis par les voitures, les dégradations des domiciles et des infrastructures locales mais aussi l’arrêt momentané des activités en attendant que la situation s’apaise.