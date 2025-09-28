Inondations à Sidi Aïssa : Sayoud transmet les condoléances de Tebboune aux familles des victimes

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, s’est rendu ce dimanche à Sidi Aïssa, dans la wilaya de M’Sila, pour transmettre les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux familles endeuillées par les crues meurtrières qui ont frappé la commune en fin de semaine dernière.

Lors de sa rencontre avec les proches des victimes, M. Sayoud a déclaré : « J’anime la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et je vous exprime ses sincères condoléances en ces moments douloureux. Je partage votre peine et votre chagrin ». Le ministre a souligné que sa présence sur place répondait à un double objectif : accomplir le devoir de compassion envers les familles touchées et constater de près la situation ainsi que les causes de la catastrophe.

Une prise en charge « au sérieux »

Chargé officiellement par le Chef de l’État, le ministre a assuré que cette tragédie ne restera pas sans suite. « Les choses seront prises au sérieux et nous allons rechercher des solutions durables », a-t-il affirmé. L’accent a été mis sur la nécessité de trouver des mécanismes de prévention adaptés aux aléas climatiques qui frappent régulièrement certaines régions du pays.

Au-delà des condoléances, Saïd Sayoud a annoncé qu’une série de visites de terrain sera effectuée pour évaluer les dommages causés par les intempéries. Accompagné du secrétaire général du ministère, du directeur général de la Protection civile, du délégué national aux risques majeurs ainsi que du directeur général des collectivités locales, il a procédé à une première inspection des sites les plus touchés.

Cette visite officielle vise également à préparer un rapport détaillé sur les causes et les conséquences des crues, afin de proposer des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des citoyens face aux changements climatiques. Le ministre a insisté sur l’importance de mettre en place des solutions structurelles et préventives, plutôt que de se limiter à des mesures ponctuelles après chaque catastrophe.

