Inondations à Béjaïa : Point sur la situation

Il a beaucoup plu depuis hier sur les plusirs wilayas du pays. Des villes, à l’instar de Béjaïa, ont été englouties et les crues ont occasionné d’énormes dégâts et des désagréments aux habitants et aux routiers.

À Béjaïa, il a plu toute la nuit, les habitants de la wilaya se débattaient péniblement avec les dommages collatéraux d’un séisme qui a frappé la ville à la mi-mars, ont subi les affres d’une journée pas comme les autres sous des pluies torrentielles qui s’abattaient sans arrêt sur la région depuis jeudi a 3 h du matin.

Plusieurs axes routiers névralgiques de la ville ont été inondés et fermés suite aux pluies torrentielles qui ont atteint 40 mm sur une validité très courte de 4 heures de temps.

“La pluviométrie a enregistré, à Béjaïa, pas moins de 40 mm, et ce, de 3 h à 7 h seulement”, a déclaré le directeur de la protection civile de la wilaya de Béjaïa.

Ces pluies diluviennes, qui se sont abattues sur la capitale des Hammadites, ont suscité un climat de psychose durant plusieurs heures, mettant ainsi à nu les “tares” de la ville.

Des axes routiers et certaines rues et ruelles ont été aussi inondés à cause des eaux stagnantes rendant impossible tout accès et passage vers plusieurs quartiers.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville ont également emporté les déchets et gravats causant l’obstruction des avaloirs à travers plusieurs axes routiers.

Alerte maximale

Les éléments de la Protection civile, ceux de la Direction des travaux publics et de l’APC de Béjaïa étaient en alerte maximale.

Le wali, s’est rendu aussitôt en compagnie des membres de la commission de sécurité de la wilaya, du président de l’APC de Béjaia, du chef de daira ainsi que des directeurs de la protection civile, des ressources en eau ,ADE ,ADE projet et l’ONA dans de nombreux quartiers de la ville submergés par les eaux des pluies

Tous les engins des directions des ressources en eau, ONA ,ADE ont été mobilisés ,et leurs équipes déployées sur le terrain pour parer à toute éventualité et intervenir les cas échéants.

Néanmoins, le directeur de la protection civile affirmé que les pluies torrentielles n’ont pas causé de dégâts considérables ni de pertes humaines pour le moment.