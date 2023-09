Inondations : 4 décès à Tlemcen et 5 disparus à El Bayadh (Bilan provisoire DGPC)

Les récentes inondations en Algérie ont coûté la vie à plusieurs personnes, mettant en lumière la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de secours. Dans cet article, nous examinons les événements tragiques qui se sont produits à Tlemcen et El Bayadh, ainsi que les mesures prises pour faire face à ces catastrophes naturelles.

En effet, aujourd’hui le dimanche 3 septembre 2023, les autorités de la Protection Civile ont annoncé le décès de quatre personnes à la suite de la montée des eaux de l’oued Delia, situé dans la commune de Bab El Assa, dans la wilaya de Tlemcen. Les victimes se trouvaient à bord d’un véhicule emporté par les eaux et ont été secourues par les équipes de la Protection Civile. Parmi elles, deux hommes âgés de 22 et 73 ans, ainsi que deux femmes âgées de 59 et 69 ans, ont été transférés à la morgue de l’hôpital universitaire.

Les inondation à El Bayadh font plusieurs disparus

De même, dans la wilaya d’El Bayadh, la montée des eaux de l’oued Chedli la disparition de cinq personnes. Face à cette situation d’urgence, un centre de commandement a été mis en place, et des équipes de recherche ont été renforcées par l’arrivée de cinq chiens formés en provenance des wilayas d’Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès et Tiaret.

Face à cette série de catastrophes, les autorités algériennes ont rapidement réagi. Cependant, il est essentiel de renforcer davantage les mesures préventives et les capacités de secours pour faire face à de telles situations.

L’une des étapes cruciales pour minimiser les pertes humaines lors d’inondations est d’améliorer les mesures préventives. Cela comprend la mise en place de systèmes de surveillance avancés pour suivre les niveaux d’eau dans les cours d’eau critiques. De plus, des campagnes de sensibilisation doivent être menées pour informer la population sur les risques et les comportements à adopter en cas d’inondation.

Les équipes de la Protection Civile jouent un rôle vital dans le sauvetage lors d’inondations. Il est impératif de renforcer leur formation et leur équipement pour qu’elles puissent intervenir rapidement et efficacement. De plus, l’utilisation de chiens de recherche formés s’est avérée très bénéfique, comme en témoigne leur déploiement à El Bayadh.

