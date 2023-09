Inondation en Libye : le bilan fait état de plus de 5300 décès ce 13 septembre

La Libye traverse actuellement l’une des pires catastrophes de son histoire en raison des inondations provoquées par le cyclone Daniel. Le bilan des victimes continue d’augmenter, avec des milliers de personnes portées disparues.

En effet, la ville de Darna, en Libye, a été frappée par une catastrophe sans précédent lorsque le cyclone « Daniel » s’est abattu sur la région dimanche dernier. Les inondations et les crues soudaines qui ont suivi ont laissé une traînée de destruction et de mort dans leur sillage. Selon les dernières données du ministère de l’Intérieur, le nombre de victimes a grimpé à un terrifiant bilan de 5300 morts.

Mohamed Abu Lamousha, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, a révélé ces chiffres choquants lors d’une déclaration à l’Agence de presse libyenne. Le cyclone destructeur a causé la mort de plus de 5300 personnes à Derna, et des milliers d’autres sont portées disparues à la suite de cette catastrophe dévastatrice.

Les équipes de secours locales s’efforcent sans relâche de retrouver les disparus, de secourir les personnes piégées, et de venir en aide aux sinistrés. Toutefois, face à l’ampleur de la tragédie, il est devenu impératif d’obtenir une assistance internationale pour renforcer les efforts de secours et protéger les victimes des inondations sans précédent.

Appel à l’aide internationale

Hier, mardi, Tarek Ramadan, responsable de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré : « Nous n’avons pas encore de chiffres définitifs sur le nombre de décès, mais le bilan des victimes est énorme et pourrait atteindre des milliers, avec environ 10 000 personnes portées disparues. »

Suite à cette tragédie qui touche la Libye, l’Algérie a décidé d’envoyer une aide humanitaire urgente et importante à la Libye, suite aux inondations qu’il a subies. La décision d’envoyer de l’aide est intervenue sur instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et cela en réponse à la demande du président du Conseil national libyen.

Cette aide humanitaire et d’urgence comprend de la nourriture, du matériel pour les soins médicaux, des vêtements et des tentes. Cette dernière est acheminée via un pont aérien composé de 8 avions appartenant à la Force Aérienne de l’Armée Nationale Populaire (ANP).