Innovation : une puce biométrique pour la détection du cancer développée en Algérie

Dans une annonce récente, Abdeldjabar Daoudi, conseiller au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, a dévoilé de nouveaux développements scientifiques majeurs en Algérie. Le centre de recherche en biotechnologie à Constantine a amorcé la production d’une puce biométrique destinée à des expériences cruciales pour la détection du cancer en Algérie.

Cancer : de nouvelles puces biométriques pour la recherche développées en Algérie

Auparavant, les puces du même genre étaient importées à un coût unitaire atteignant 500 euros, financés par le trésor public. Cependant, les laboratoires algériens font de la production de cette puce une priorité en ce moment réduisant fortement les factures d’importation.

Et pour cause, les firmes biotechnologiques algériennes se placent aujourd’hui « en tête en Afrique pour la production de cette puce, sur les 90 laboratoires mondiaux maîtrisant cette technologie liée à la recherche médicale », souligne Daoudi.

Outre les progrès en matière de santé, Daoudi a également mis en lumière des initiatives pour renforcer la sécurité alimentaire. Une stratégie nationale de recherche et développement dédiée à la production céréalière a été formulée et remise au ministère de l’Agriculture et du Développement rural. En parallèle, un système innovant d’irrigation, intégrant un générateur d’ozone, a été développé.

Avancée biotechnologique majeur dans le domaine de la betterave sucrière

Cette avancée a permis d’augmenter la production de betteraves sucrières de 60 à 150 tonnes par hectare. Grâce à cette technologie, l’Algérie devrait atteindre un taux record de 26 degrés Brix pour son sucre, établissant ainsi une position de leadership mondial.

La puce biométrique promet d’améliorer les méthodes de détection du cancer, tandis que les avancées agricoles contribueront à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Ces réussites témoignent du potentiel innovant de la communauté scientifique algérienne et de son impact positif sur la santé publique et l’économie nationale.