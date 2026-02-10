Innovation pharmaceutique : Washington affiche son intérêt pour le marché algérien

Plusieurs entreprises américaines ont exprimé leur intérêt pour renforcer la coopération pharmaceutique avec les acteurs algériens du secteur de la santé, dans l’objectif de soutenir l’innovation et le développement pharmaceutique en Algérie. Cette volonté a été mise en avant lors d’un forum de haut niveau organisé par la Chambre de commerce américaine en Algérie, tenu lundi à Alger.

Ce rendez-vous économique et scientifique vise à stimuler l’innovation pharmaceutique à travers des partenariats stratégiques entre l’Algérie et les États-Unis, en mettant l’accent sur le secteur de la santé, considéré comme un pilier essentiel du développement sanitaire et industriel. Plusieurs entreprises américaines ont ainsi fait part de leur disponibilité à contribuer à l’amélioration du système de santé algérien, en s’appuyant sur leur expertise scientifique et technologique.

Stimuler l’innovation : Les objectifs ambitieux du forum algéro-américain

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis en Algérie, Ryan Balserock, a souligné la capacité des entreprises américaines à apporter une valeur ajoutée dans les domaines de la science et des technologies avancées. Il a rappelé que les relations économiques entre les deux pays sont anciennes et multiformes, connaissant une dynamique positive dans plusieurs secteurs clés tels que l’énergie, l’agriculture et les nouvelles technologies.

Le diplomate américain a également exprimé l’espoir que ce forum contribue à consolider cette coopération pharmaceutique et à renforcer les échanges dans le domaine de la santé, qu’il a qualifié de secteur stratégique. Il a réaffirmé, par ailleurs, le soutien des États-Unis aux initiatives favorisant les relations économiques bilatérales et encourageant l’innovation durable.

Un écosystème sanitaire national renforcé : La vision commune

De son côté, le président de la Chambre de commerce américaine en Algérie, Warren Murdoch, a estimé que la tenue de ce forum reflète une ambition commune visant à renforcer l’écosystème sanitaire national. Il a mis en avant l’importance d’une innovation pharmaceutique responsable, durable et conforme aux standards internationaux.

Selon lui, l’innovation ne constitue plus seulement un levier de croissance, mais représente désormais un élément central de la résilience sanitaire nationale et un outil essentiel pour améliorer la compétitivité industrielle. Il a également salué les réformes engagées en Algérie ainsi que les investissements consacrés à la modernisation du système de santé algérien, les qualifiant de bases solides pour accélérer le progrès scientifique et renforcer les capacités locales.

Acteurs clés réunis : Une dynamique collective pour l’avenir pharmaceutique

Le forum a réuni des représentants de plusieurs départements ministériels, le directeur de l’Université des sciences de la santé, Merzak Ghernout, le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, ainsi que des représentants de la Direction générale des douanes, des organisations professionnelles, des experts et des chercheurs.

Cette rencontre illustre la volonté commune de l’Algérie et des États-Unis de développer une coopération stratégique dans le domaine pharmaceutique, au service de l’innovation, du transfert de compétences et de l’amélioration durable de la prise en charge sanitaire.

