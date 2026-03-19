Innovation hydrique : un appel aux talents pour relever le défi de l’eau

Face aux défis croissants liés à la gestion des ressources en eau, l’Algérie franchit une nouvelle étape en lançant une initiative nationale dédiée à l’innovation dans ce secteur stratégique. Portée par le ministère de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, cette démarche vise à mobiliser les compétences et à faire émerger des solutions concrètes pour une gestion plus durable de l’eau.

Selon le communiqué officiel, cette initiative a pour ambition de recenser les projets innovants et les solutions technologiques dans le domaine de l’eau, tout en identifiant les expertises nationales et internationales.

L’objectif est également de mettre en place une base de données nationale dédiée à l’innovation hydrique, qui servira de plateforme de référence pour orienter les politiques publiques et encourager les investissements dans ce secteur.

Au-delà du recensement, le programme prévoit la mise en place de mécanismes concrets tels que des programmes d’incubation, d’accélération et de tests sur le terrain, ainsi que le développement de partenariats technologiques. Cette approche vise à transformer les idées en projets applicables sur le terrain.

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Vers un écosystème national de l’innovation hydrique

À travers cette initiative, les autorités entendent renforcer la capacité du pays à développer des solutions technologiques locales, adaptées aux spécificités climatiques et économiques de l’Algérie.

L’enjeu est de bâtir un véritable écosystème national de l’innovation dans le secteur de l’eau, en favorisant la collaboration entre les institutions publiques et les acteurs privés, notamment les start-up et les centres de recherche.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, qui accentuent la pression sur les ressources hydriques et nécessitent des réponses innovantes et durables.

Les priorités du ministère face au défi de l’eau

Le ministère a identifié plusieurs domaines prioritaires pour orienter les projets et maximiser leur impact :

la réduction des pertes d’eau, notamment à travers la détection des fuites et l’optimisation des réseaux,le développement de solutions de dessalement plus efficaces sur le plan énergétique,

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la réutilisation des eaux usées et l’amélioration de l’irrigation intelligente dans l’agriculture,

l’intégration des technologies avancées comme l’intelligence artificielle et l’Internet des objets pour une gestion optimisée,

et enfin, la conception de solutions permettant de faire face aux effets du changement climatique.

Mobilisation des talents pour l’avenir de la gestion de l’eau

Cette initiative s’adresse à un large éventail d’acteurs : porteurs de projets, start-up, incubateurs, chercheurs universitaires, experts du secteur économique, ainsi qu’aux compétences algériennes établies à l’étranger.

Le ministère invite l’ensemble des parties prenantes à participer en s’inscrivant via un formulaire électronique dédié, afin de contribuer à la construction d’une vision commune pour l’avenir de la gestion de l’eau en Algérie.

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