Innovation et startups : SLB inaugure un hub d’excellene à Ouargla

SLB, une multinationale française (anciennement Schlumberger) de renommée mondiale dans le domaine technologique, a inauguré le Hub of Excellence à Ouargla le 02 juillet 2024. Cet événement marquant s’est déroulé en présence du Ministre de l’économie, de la Connaissance, des Startups et des Microentreprises, M. Yacine Oualid, de la wali de Ouargla, ainsi que d’autres autorités locales.

Le Hub of Excellence, créé en partenariat avec l’université Kasdi Merbah de Ouargla (UKMO) et l’incubateur panafricain IncubMe, démontre l’importance stratégique que les autorités algériennes accordent à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Premier incubateur du secteur de l’énergie dans le sud algérien, il est équipé d’infrastructures modernes, telles qu’une salle amphithéâtre, un studio de création, un espace événementiel et des salles de formation, respectant les normes internationales pour encourager la créativité.

SLB et son engagement pour l’entrepreneuriat

Lors de l’inauguration, Mohamed Said Si Abderrahmane, Directeur Général de SLB en Algérie, a déclaré : « Cet incubateur incarne l’engagement sociétal et économique de SLB, visant à créer un écosystème favorable à l’émergence de projets innovants dans les domaines de l’énergie, de la technologie, de la transition énergétique, de l’agriculture et de la préservation de l’environnement. »

SLB s’engage à encourager la production de contenu local, à stimuler la création d’emplois et à accompagner les étudiants et les jeunes porteurs de projets, notamment ceux de l’UKMO et de la région de Ouargla. Le Hub of Excellence proposera des programmes d’incubation sur mesure, des formations de pointe et divers événements pour soutenir l’innovation.

La campagne d’inscription aux programmes du Hub of Excellence commencera bientôt à l’échelle nationale via une plateforme dédiée, offrant ainsi aux porteurs de projets l’opportunité de concrétiser leurs idées. Ce projet ambitieux mobilise tous les acteurs économiques pour faire de cet incubateur un centre de synergie et de rayonnement, contribuant ainsi au développement de l’économie nationale.