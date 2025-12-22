Innovation et recherche scientifique : un jeune talent algérien honoré à Pékin

L’Algérie peut se réjouir d’un nouveau succès scientifique à l’international. Le jeune chercheur Mohamed Zakaria Hachlaf vient de remporter le prestigieux prix 双创英才奖 (Innovation & Entrepreneurship Talent Award), la plus haute distinction dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat décernée par l’Université de technologie de Pékin, en Chine. Cet établissement fait partie des universités classées Double First Class, un label d’excellence reconnu au niveau mondial.

Le prix Innovation & Entrepreneurship Talent Award est attribué chaque année à un nombre restreint de chercheurs dont les travaux se distinguent par leur impact scientifique, leur originalité et leur potentiel d’application. Obtenir cette récompense au sein d’une université chinoise de premier plan constitue une reconnaissance majeure, tant sur le plan académique que professionnel.

Ce sacre vient saluer les contributions de Mohamed Zakaria Hachlaf au cours de l’année 2025, une période particulièrement riche en travaux de recherche et en réalisations scientifiques.

Un parcours de recherche remarquable en 2025

Durant l’année écoulée, le jeune chercheur a pris part à plusieurs programmes de recherche scientifique structurés et encadrés. Il a occupé le rôle de chercheur principal dans deux projets, assumant la coordination scientifique et la responsabilité des résultats. Parallèlement, il a également participé en tant que chercheur associé à deux autres projets, renforçant ainsi la dimension collaborative de son travail.

Ces efforts ont abouti à des résultats scientifiques de haut niveau, reconnus sur la scène internationale. La qualité et la portée de ses recherches ont joué un rôle déterminant dans l’attribution de cette distinction prestigieuse.

Le parcours de Mohamed Zakaria Hachlaf se distingue aussi par sa précocité. Très jeune, il s’est illustré dans le monde scientifique. À seulement 13 ans, il est devenu le plus jeune membre de l’Organisation mondiale des sciences, de l’ingénierie et de la technologie. Il a également rejoint, au même âge, l’Union arabe des sciences spatiales et de l’astronomie, un fait rare qui témoigne de ses capacités exceptionnelles.

À 15 ans seulement, il avait déjà rédigé cinq ouvrages scientifiques, confirmant un talent précoce et une passion profonde pour la science et la recherche.

Une fierté pour l’Algérie

Au-delà de la réussite individuelle, cette distinction met en lumière le potentiel de la jeunesse algérienne dans les domaines de la science, de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Le parcours de Mohamed Zakaria Hachlaf illustre la capacité des jeunes talents algériens à s’imposer dans les plus grandes institutions internationales.

Une réussite qui honore l’Algérie et renforce l’espoir placé dans une génération ambitieuse, créative et tournée vers l’excellence scientifique.