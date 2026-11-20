Les entrepreneuses algériennes ont une nouvelle opportunité de concrétiser leurs idées. L’Union européenne ouvre les candidatures à la troisième édition du « Défi de l’innovation dans l’économie sociale et solidaire », une compétition exclusivement réservée aux femmes algériennes, avec des financements pouvant atteindre 320 millions de centimes, soit 3,2 millions de dinars.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « L’économie sociale et solidaire au service de l’inclusion économique durable des jeunes entrepreneurs en Algérie », financé par l’Union européenne, sous la supervision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et mis en œuvre par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

L’objectif est de soutenir les femmes porteuses de solutions innovantes répondant à des besoins concrets dans leurs régions. À travers ce concours, les organisateurs souhaitent encourager la création d’activités économiques, favoriser l’autonomisation des femmes, générer des emplois et promouvoir un modèle de développement plus inclusif et durable.

Selon Asma Aoufi, directrice nationale du projet et sous-directrice au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, les femmes jouent un rôle essentiel dans l’émergence de solutions innovantes et le développement des territoires. Cette édition exclusivement féminine entend ainsi leur donner les moyens de transformer leurs idées en projets concrets, viables et porteurs d’un impact économique, social et environnemental.

Qui peut participer et quels projets sont concernés ?

Les femmes de nationalité algérienne âgées de 19 ans et plus peuvent participer au concours en présentant individuellement une idée de projet innovant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

Les initiatives proposées doivent répondre à un besoin clairement identifié et intégrer une composante technologique et/ou numérique innovante. Elles doivent également présenter un potentiel de réalisation et de développement.

Autre condition importante : les projets doivent être implantés dans l’une des 12 wilayas couvertes par le programme : Batna, Béni Abbès, Bouira, Boumerdès, El Bayadh, El Meniaa, Khenchela, Médéa, M’Sila, Oum El Bouaghi, Timimoun et Tizi Ouzou.

Plusieurs secteurs sont considérés comme prioritaires, notamment l’agriculture et l’élevage, la pêche et l’aquaculture, le tourisme, l’artisanat, la valorisation du patrimoine et la production culturelle, ainsi que l’environnement et la valorisation des déchets.

Jusqu’à 320 millions de centimes et un accompagnement technique

Les candidates retenues pourront bénéficier d’un financement compris entre 150 et 320 millions de centimes, soit entre 1,5 et 3,2 millions de dinars, selon les projets sélectionnés.

Au-delà du soutien financier, le dispositif prévoit également un accompagnement technique, des formations et du coaching. L’objectif est d’aider les porteuses de projets à consolider leurs idées, à développer leurs compétences et à concrétiser leurs initiatives dans les meilleures conditions.

Comment déposer sa candidature ?

Les candidatures sont ouvertes depuis le 16 novembre 2026. Les candidates doivent déposer les dossiers exclusivement en ligne, à travers le formulaire officiel accessible à cette adresse : https://tally.so/r/2jaNk9

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

La date limite de participation est fixée au 12 décembre 2026 à 23h59.

Pour toute question concernant les conditions de participation, les candidates peuvent également contacter les organisateurs par courriel à l’adresse essdz@undp.org, au plus tard le 25 novembre 2026.

Cette troisième édition s’inscrit dans le cadre de la coopération entre l’Union européenne et le gouvernement algérien. À travers ce dispositif, les partenaires entendent renforcer l’économie sociale et solidaire en Algérie et faire de l’entrepreneuriat féminin un levier de création d’emplois et de développement durable dans les différentes régions du pays.