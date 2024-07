Innovateurs de la mode 2024 : Forbes honore la styliste franco-algérienne Faiza Bouguessa

Le prestigieux magazine, Forbes Middle East, dévoile, pour la première fois, sa liste “des innovateurs de la mode”. Une édition qui honore les créateurs et les stylistes les plus doués et qui ont réussi à réinventer les contours de l’industrie de la mode à l’échelle mondiale.

Dance cette nouvelle liste, publiée en ce mois de juillet, Forbes honore quarante stylistes, qui ont marqué les tapis rouges les plus prestigieux avec leurs créations qui sont aussi singulières et raffinées les unes que les autres.

#Forbes Middle East has revealed its new #Fashion 50 list, featuring the designers, stylists, and business leaders gracing global catwalks and proving instrumental in supporting the industry and nurturing emerging talents. https://t.co/7i20cvrcqv — Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) July 12, 2024

Dans cette nouvelle édition, Forbes confirme que le Moyen-Orient est un grand marché pour les créateurs de mode, du monde entier. Par ailleurs, les stylistes de cette région du monde arabe, à l’image d’Elie Saab et de Reem Acra, s’affirment et sont reconnus sur les podiums internationaux, tels que la semaine de la mode à Dubaï qui rejoint le calendrier des événements les plus marquants de ce domaine, organisés le plus souvent à Paris, Milan, New York et Londres.

Les quarante créateurs, choisis par Forbes, ont acquis une renommée internationale et ont foulé les tapis rouges les plus prestigieux. Le magazine a accordé une importance particulière pour ceux qui célèbrent la Slow Fashion, les techniques de recyclage, mais aussi, l’héritage et la culture du monde arabe.

Forbes a également présenté cinq stylistes arabes qui font parler d’eux et cinq chefs d’entreprises de la mode qui soutiennent cette industrie et ses talents émergents.

La styliste Franco-algérienne Faiza Bouguessa parmi “les innovateurs de la mode”

Dans la liste des “innovateurs de la mode”, au monde arabe, figure le nom de la styliste franco-algérienne, Faiza Bouguessa. D’origine algérienne, Faiza est née dans le sud de la France. Après un cursus universitaire en langue anglaise, elle entame une carrière remarquable d’hôtesse de l’air, embarquant vol après vol chez Emirates.

Lorsqu’elle sillonnait les continents, elle ne rêvait que d’une seule chose : ouvrir sa boutique de mode. Sa carrière lui a permis d’observer l’évolution de la mode dans les quatre coins du monde. Et c’est surtout sa grand-mère, couturière, qui lui a transmis l’amour et la passion de coudre. Notamment, en la regardant confectionner l’un des habits les plus complexes du vestiaire algérien, le Karakou.

Pourtant, à cette époque, Faiza Bouguessa ne s’imagine pas devenir une grande styliste et encore créer sa propre marque. La styliste d’origine algérienne est entrée par la grande porte de la Fashionsphère, grâce à une seule collection. Un coup de maître qui lui a permis de passer au-dessus du radar et de séduire plusieurs célébrités, dont : Beyoncé, Kylie Minogue et Sofia Bush, la Reine Rania…

Depuis la création de sa marque en 2014, Faiza Bouguessa mixe les contrastes et les influences. Avec harmonie, elle imagine des pièces qui rencontrent l’élégance française et l’extravagance de ses origines algériennes et arabes.