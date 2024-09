Innovants et immersifs, découvrez les téléviseurs haut de gamme de LG Electronics Algérie

LG Electronics Algérie a organisé ce lundi 30 septembre un événement exclusif marquant une nouvelle ère d’innovation dans sa gamme de téléviseurs. Fidèle à son engagement envers ses consommateurs algériens, LG se distingue en étant la seule marque en Algérie à renouveler sa gamme chaque année.

Comme à son habitude, LG dévoile cette fois-ci la gamme 2024, avec plusieurs nouveautés captivantes, notamment les modèles OLED evo, le lancement inédit des téléviseurs QNED pour la première fois en Algérie, ainsi que le programme WebOS24 Re : New Program.

Cet événement a permis aux participants de découvrir les dernières avancées de LG, avec un accent particulier sur l’expérience utilisateur et la volonté de la marque de rendre la technologie plus accessible et intuitive. Les modèles OLED, QNED, NanoCell et UHD TV illustrent cette renaissance, représentant l’engagement de LG à redéfinir les standards de l’industrie tout en simplifiant la vie de ses consommateurs.

Un engagement fort en faveur d’une innovation axée sur l’expérience utilisateur

L’événement a débuté par une introduction soulignant l’engagement de LG à placer l’expérience utilisateur au cœur de ses innovations. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects techniques, LG s’efforce constamment de développer des produits qui facilitent la vie des consommateurs en proposant des solutions simples et intuitives.

Toujours à la recherche de nouvelles façons de rendre le quotidien plus facile, Cette approche est incarnée par la technologie OLED, qui continue de s’améliorer pour offrir une expérience visuelle optimisée et personnalisée. Classé meilleur OLED TV au monde, numéro 1 pour la 11ᵉ année consécutive, le LG OLED illustre cette volonté de combiner performance et accessibilité, consolidant ainsi son leadership sur le marché des téléviseurs.

LG OLED evo, le modèle phare de l’événement !

Au cœur de la présentation, le LG OLED evo a été mis en avant. Disponible à partir de septembre 2024, dans des tailles de 55 et 65 pouces, il incarne la nouvelle génération d’OLED. Ce modèle, classé meilleur téléviseur OLED au monde pour la 11ᵉ année consécutive, bénéficie d’un brightness booster, qui permet au téléviseur d’être 30 % plus lumineux que les modèles précédents. Grâce à sa technologie OLED et ses pixels autoéclairés, le LG OLED evo offre un noir parfait, un contraste infini et une qualité d’image inégalée.

Équipé du processeur Alpha 9 AI 4K Gen7, il ajuste automatiquement l’image et le son pour garantir une expérience visuelle et sonore optimisée. Ce téléviseur se distingue également par son design ultrafin. De plus, il assure des noirs d’une profondeur exceptionnelle grâce à la technologie Perfect Black. La prise en charge de Dolby Vision, Dolby Atmos, et DTS garantit une expérience immersive unique.

Avec AI Picture Pro et AI Sound Pro, l’image et le son sont automatiquement optimisés pour s’adapter à chaque contenu. Pour les gamers, il est compatible avec NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync, offrant un temps de réponse inférieur à 0,1 ms pour une fluidité remarquable, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Découvrez le LG QNED, un téléviseur à la hauteur des attentes modernes !

Le LG QNED, lancé pour la première fois en Algérie, véritable bijou technologique, associe les meilleures innovations de LG en matière d’affichage visuel et sonore.

Avec des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle, il est un choix incontournable pour ceux qui recherchent le meilleur en matière de technologie. Son design épuré et ses performances exceptionnelles répondent aux besoins des cinéphiles, des joueurs et des amateurs de divertissement.

Une qualité d’image exceptionnelle

Le LG QNED se distingue par la richesse et la pureté des couleurs grâce à la technologie QNED Color. Il s’agit d’une technologie d’affichage innovante _Quantum Dots + Nanocell_ qui permet de reproduire des couleurs vives, offrant une expérience visuelle immersive.

Le rendu est certifié par Intertek, garantissant que le volume des couleurs d’affichage est équivalent, voire supérieur, à celui de l’espace colorimétrique DCI-P3, un standard de l’industrie cinématographique.

De plus, la technologie Local Dimming (Technologie de rétroéclairage avancée) optimise la gestion du rétroéclairage en ajustant les zones de luminosité. Cela offre une image sublimée, où les pixels se distinguent par leur netteté et leur contraste, pour un rendu encore plus dynamique.

Processeur Alpha 8 AI Gen7 : une immersion intelligente

Sous le capot, le processeur Alpha 8 AI 4K Gen7 propulse le LG QNED, assurant une optimisation intelligente des contenus. Ce processeur ajuste automatiquement les paramètres d’image et de son pour une expérience sur mesure.

Conçu pour le divertissement et les gamers

En outre, le LG QNED est également idéal pour les amateurs de jeux vidéo. Doté de fonctionnalités avancées comme le support des technologies AMD FreeSync et VRR, il garantit une fluidité d’image exceptionnelle.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une transition fluide, tandis que la compatibilité avec le Game Optimizer et le Game Dashboard permet aux joueurs de personnaliser facilement leurs paramètres.

Un design élégant pour une finition raffinée

Outre ses performances techniques, le design Super Slim du LG QNED permet de l’accrocher au mur comme une œuvre d’art. Sa finesse et son élégance s’intègrent parfaitement dans tout type d’intérieur, ajoutant une touche de modernité. De plus, il dispose d’un pied central avec finition métallique pour un design sublime.

LG NanoCell et LG UHD TV : couleurs pures et qualité d’image exceptionnelle

Les modèles LG NanoCell et LG UHD TV ont été mis en avant pour leurs performances visuelles exceptionnelles. Le LG NanoCell offre des couleurs nettes et pures grâce à son filtre nanoparticulaire, tandis que le processeur Alpha 5 AI Gen7 assure une reproduction fidèle des images et une fluidité parfaite, même lors des scènes d’action rapide, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de films.

De son côté, le LG UHD TV se distingue par sa qualité d’image Real 4K UHD offrant une performance d’image fluide et un son immersif grâce à des fonctionnalités comme le Virtual 5.1.2 Up-mix et AI Sound Pro, répondant ainsi aux attentes des consommateurs en quête de solutions de haute qualité.

Mises à jour WebOS et innovations logicielles

L’événement a également mis en lumière les capacités avancées du système d’exploitation WebOS24, qui se distingue par son interface intuitive et ses fonctionnalités innovantes. Avec le programme WebOS ReNew, LG s’engage à offrir des mises à jour annuelles pendant cinq (5) ans, garantissant ainsi une expérience utilisateur toujours à jour et sécurisée. Ce programme permet aux utilisateurs de bénéficier d’améliorations constantes en termes de fonctionnalités, de performances et de sécurité.

De plus, la télécommande magique a été présentée comme un outil pratique pour naviguer facilement dans le contenu, avec une reconnaissance vocale en arabe et dans 21 autres langues. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’accéder rapidement à leurs services de streaming préférés, rendant l’expérience de divertissement encore plus fluide et agréable.

WebOS24 offre également une personnalisation accrue de l’interface, permettant aux utilisateurs d’organiser leurs applications et leurs contenus favoris selon leurs préférences, pour une utilisation encore plus conviviale.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.