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Santé

Injections, laser, implants… : le ministère de la Santé durcit le ton contre les ateliers clandestins

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Amina Aouadi
2 min de lecture
Injections, laser, implants… : le ministère de la Santé durcit le ton contre les ateliers clandestins
Ministère de la Santé
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Le ministère de la Santé a mis en garde, ce mercredi, les organisateurs de formations, d’ateliers pratiques et d’activités connexes dans le domaine de la santé, ainsi que l’ensemble des professionnels et intervenants concernés, contre toute pratique d’activité médicale ou thérapeutique, ou la réalisation d’applications pratiques sur des personnes en dehors des établissements de santé et des structures légalement autorisées et dédiées à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le ministère a précisé que ces lieux englobent notamment les hôtels, les structures touristiques, les salles de séminaires et de formation, ainsi que les espaces publics ou privés, ou tout autre endroit non désigné ou non agréé par la loi pour l’exercice d’activités de santé.

Des formations « express » sur les réseaux sociaux : la dérive des ateliers clandestins

Le département de la Santé a également alerté l’opinion publique au sujet de sessions de formation et d’ateliers pratiques annoncés et promus via les sites web et les plateformes de réseaux sociaux.

Ces initiatives proposent, en plus de la partie théorique, des applications et des interventions réelles sur des individus, particulièrement dans les domaines des injections, de l’utilisation du laser, de l’emploi de certains dispositifs médicaux ou paramédicaux, de l’implantologie dentaire, des soins des gencives, ainsi que des actes dermatologiques et esthétiques, et autres prestations qui relèvent, par leur nature, de l’exercice de la médecine, de l’art dentaire et des autres professions de santé.

Votre destination santé, le Centre médical Anadolu
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Enfin, le ministère de la Santé réaffirme qu’il prendra l’ensemble des mesures et dispositions nécessaires, en coordination avec les secteurs concernés, afin de lutter contre toute pratique illégale et ce, dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Cette mise en garde intervient dans un contexte marqué par une recrudescence inquiétante de ces pratiques sur le terrain. Les annonces publicitaires se multiplient à grande échelle sur la toile, proposant des formations express à des profils totalement étrangers au corps médical.

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Des personnes non qualifiées, dépourvues de tout bagage scientifique ou de diplôme en médecine, s’improvisent ainsi praticiens et réalisent des actes lourds de conséquences.

Une situation alarmante qui expose directement la santé et la sécurité des clients à des risques majeurs, en particulier lors de complications post-intervention, d’infections graves ou de séquelles irréversibles souvent gérées dans l’urgence.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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