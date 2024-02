Initier les enfants à la nature, telle est la mission cette ferme à Tipaza

Wassila incarne la passion et la détermination, et elle partage ces valeurs à travers la création d’une ferme pédagogique à Tipaza, au nord de l’Algérie. Lors d’une interview exclusive accordée au média Brut, elle exprime son désir ardent de transmettre l’amour du travail et la satisfaction de récolter les fruits de ses efforts aux générations futures.

La « Ferme aux deux puits », initiée par Wassila, dépasse le simple concept d’une exploitation agricole. Elle offre aux familles et aux enfants une immersion totale dans l’univers de l’agriculture et de l’élevage, soulignant l’importance de reconnecter avec la nature.

Au cœur de Tipaza, Wassila a créé un sanctuaire de connaissances agricoles appelé « La ferme aux deux puits ». Cette ferme d’exploitation laitière, de production laitière, de fruits et de légumes, propose une expérience authentique loin des parcs animaliers traditionnels. Dans cette ville historique, imprégnée d’une riche histoire agricole, Wassila souhaite offrir aux visiteurs une perspective différente de Tipaza, à travers le prisme de l’agriculture et de la nature.

La ferme s’étend sur 20 hectares, dont 5 sont réservés à l’élevage, et le reste est consacré à la production de fruits et de légumes. Wassila met un point d’honneur à présenter aux visiteurs, et en particulier aux enfants, de véritables animaux de la ferme pour une expérience pédagogique enrichissante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brut Afrique (@brut.afrique)

Un apprentissage actif et authentique

L’authenticité est le maître-mot à la « Ferme aux deux puits ». Wassila insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas seulement de voir des animaux de la ferme, mais bien de vivre une journée complète dans un cadre 100% fermier. Elle veut que les visiteurs, petits et grands, participent activement, comprennent les tenants et aboutissants de l’élevage des vaches et des moutons, ainsi que les techniques de production de fruits et légumes.

Dans cette expérience immersive, Wassila crée également un espace dédié aux expérimentations en agriculture, en privilégiant l’utilisation exclusive de produits naturels. Elle considère ces activités comme essentielles pour maintenir le lien avec la réalité et transmettre l’amour du travail. Cette ferme devient ainsi un lieu d’éducation, de transmission de valeurs et d’appréciation des joies du travail bien fait.

Wassila, à travers son engagement remarquable, souhaite inspirer les générations futures à développer une connexion profonde avec la nature et à apprécier les bénéfices gratifiants d’un travail acharné. La « Ferme aux deux puits » se positionne comme un épicentre éducatif, propageant l’amour du travail et cultivant des liens durables entre l’homme et la nature.