Initialement prévue en 2025, la CAN reportée à début 2026 (CAF)

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement annoncé, ce mercredi 5 juin, le report de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) à début 2026. Initialement prévue pour l’été 2025, la compétition se tiendra finalement au début de l’année 2026.

Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a expliqué que ce report est dû à la présence de la Coupe du monde des clubs dans le calendrier. Cet événement aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis et réunira 32 clubs, dont quatre africains : Al-Ahly, le Wydad Casablanca, l’Espérance Tunis et les Mamelodi Sundowns.

De nombreux joueurs africains participeront à cette compétition avec des clubs africains, européens ou asiatiques. « Nous pourrions jouer la CAN après la Coupe du monde des clubs, mais est-ce que ce serait dans l’intérêt des joueurs, qui ont joué toute la saison, d’aller en Amérique pour revenir participer immédiatement à la CAN ensuite ? », a interrogé Mosengo-Omba.

Ce report devrait être bien accueilli par les joueurs, qui pourront éviter un calendrier surchargé et des matchs sous des températures élevées. Les athlètes pourront ainsi bénéficier d’un temps de repos indispensable après une saison intense, avant de se préparer pour la CAN.

La CAN est l’événement sportif le plus important du continent africain, réunissant les meilleures équipes nationales. Le report de la compétition permettra à la CAF de mieux organiser l’événement et de garantir des conditions optimales pour les équipes et les supporters.

Les clubs africains bénéficieront également de ce report, car ils pourront mieux gérer la préparation de leurs joueurs pour la compétition continentale. De plus, les fédérations nationales auront plus de temps pour planifier et organiser leurs équipes.

Préparation pour la Coupe du Monde des Clubs

La Coupe du monde des clubs est une opportunité unique pour les clubs africains de se mesurer aux meilleures équipes du monde. Ce report de la CAN permettra aux clubs africains de se concentrer pleinement sur cette compétition et de représenter fièrement le continent sur la scène internationale.

La CAF travaille désormais sur le réaménagement du calendrier des compétitions pour s’assurer que tous les événements se déroulent sans heurts. Les discussions avec les fédérations nationales et les clubs seront essentielles pour réussir cette transition.

Pour conclure, le report de la Coupe d’Afrique des nations à début 2026 est une décision stratégique de la CAF. Cette mesure vise à éviter la surcharge du calendrier et à garantir des conditions optimales pour les joueurs. Les clubs africains pourront ainsi se concentrer sur la Coupe du monde des clubs et préparer sereinement la CAN. Les supporters devront patienter un peu plus longtemps, mais ils peuvent s’attendre à une compétition de haute qualité en 2026.