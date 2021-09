Infrastructures sportives : la colère de Belmadi fait réagir Tebboune

À la veille de la rencontre Algérie – Djibouti le jeudi 2 septembre au stade de Blida, dans le cadre des qualifications au Mondial 2022, le sélectionneur national s’est indigné de la situation de la pelouse. Sa réaction semble avoir apporté ses fruits et a fait changer beaucoup de choses.

Hormis le limogeage du DJS de la Wilaya de Blida, Kamel Nasri, à quelques jours de ces déclarations, les choses ont également bougé auprès des plus hautes autorités du pays. En effet, la gestion des infrastructures sportives ne relève plus du ressort du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Il s’agit d’une nouvelle orientation donnée par le président de la République lors du Conseil des ministres tenu hier dimanche 12 septembre. Dans ce sens, il a ordonné le transfert de tous les dossiers des projets de réalisation des grandes infrastructures sportives au ministère de l’Habitat de l’urbanisme et de la ville.

Selon le communiqué de la Présidence de la République, « le Président de la République a donné des orientations concernant plusieurs secteurs », dont celui des Sports. Cela vise à assurer un suivi permanent et efficace de réalisation.

Parmi ces orientations, Tebboune a ordonné « le transfert de tous les dossiers des projets de réalisation des grandes infrastructures sportives au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en vue d’assurer un suivi permanent et efficace de leur réalisation », lit-on dans le communiqué.

La chaine d’événements ayant suivi les déclarations de Belmadi

Ainsi, il convient de rappeler que le sélectionneur national Djamel Belmadi a jeté un véritable pavé dans la mare, à l’occasion d’une conférence de presse tenue je 1er septembre, en prévision de la rencontre de l’équipe nationale contre Djibouti.

Il avait clairement qualifié l’état de la pelouse du stade de Blida, Mustapha Tchaker, de « catastrophique », criant de ce fait au scandale, mais aussi à une tentative de « sabotage ».

Très vite, la tutelle avait réagi en annonçant l’ouverture d’une enquête. De son côté, le Directeur de la jeunesse et des sports de Blida avait déclaré, en réaction, que l’état de la pelouse n’est « pas aussi catastrophique » et que sa « légère détérioration » et due à des facteurs météorologiques.

Quelques jours après, soit le 4 septembre, le directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Blida a avait été limogé. C’est Saad Zoughari qui avait été nommé par le ministère de la Jeunesse et des Sports au poste de DJS en remplacement de Kamel Nasri.