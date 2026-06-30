Infrastructures routières : Réception de plusieurs projets à travers 8 wilayas pour le 5 Juillet

À l’occasion des célébrations du 64e anniversaire de la Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, plusieurs projets de développement, de maintenance du réseau routier et de réalisation d’ouvrages d’art seront officiellement réceptionnés et mis en service à travers les wilayas d’El Tarf, Biskra, Ghardaïa, In Salah, Mila, Tébessa, Djelfa et Constantine.

Selon un communiqué du ministère des Travaux publics, le coup d’envoi de nouveaux chantiers sera également donné.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la modernisation continue des infrastructures de base, visant à améliorer les conditions de transport et de déplacement, tout en soutenant le développement socio-économique du pays.

El Tarf : Modernisation et sécurité renforcée

Dans la wilaya d’El Tarf, il sera procédé à la mise en service du projet de réhabilitation de la Route Nationale (RN) 84, sur le tronçon reliant les communes d’El Besbes et de Ben M’hidi.

À cela s’ajoute le renforcement du dédoublement de la RN 16 au niveau de Chbaita et Drean, ainsi que la livraison d’un ouvrage d’art sur le Chemin de Wilaya (CW) 129, un aménagement clé pour sécuriser les usagers et optimiser le maillage intercommunal.

Biskra : Trois axes stratégiques consolidés

La wilaya de Biskra verra la réception de trois projets majeurs : le renforcement de la RN 121 entre Zeribet El Oued et El Feidh sur un linéaire de 18 kilomètres, celui de la RN 46 traversant les communes de M’Lili et Oumache sur 11 kilomètres, ainsi que la réfection d’un tronçon bidirectionnel de 5 kilomètres sur la RN 3.

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Ghardaïa : fluidifier les accès à la ville

À Ghardaïa, l’actualité sera marquée par l’inauguration et la mise en service du dédoublement de la RN 1 sur une distance de 10 kilomètres.

De plus, la nouvelle entrée nord de la ville de Ghardaïa, comprenant un pont de grande envergure, sera officiellement ouverte, une infrastructure cruciale pour fluidifier le trafic routier et faciliter l’accès au chef-lieu de la wilaya.

In Salah : Amélioration de la qualité de service

Dans l’extrême sud, à In Salah, les autorités procéderont à la réception du projet de renforcement de la RN 52 sur 9 kilomètres, couplé à la maintenance du CW 143 sur une distance de 9,4 kilomètres, garantissant ainsi de meilleures conditions de circulation sur ces axes sahariens.

Mila : Liaison directe avec l’Autoroute Est-Ouest

La wilaya de Mila bénéficiera, quant à elle, de la mise en service du projet de dédoublement de la voie reliant la ville de Mila à l’Autoroute Est-Ouest sur un tracé de 10,4 kilomètres.

Par ailleurs, les travaux de réalisation et d’entretien des premier et deuxième tronçons du CW 2 (sur une distance de 8 km) ont été finalisés.

Tébessa : Aménagements urbains et universitaires

À Tébessa, le projet du carrefour giratoire reliant la RN 16 au pôle urbain « AADL » de la commune de Boulhaf Dir sera officiellement réceptionné. En parallèle, le signal de départ sera donné pour les travaux de réalisation d’un nouveau rond-point sur la RN 16, situé à proximité immédiate de l’Université de Tébessa.

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Djelfa : Sécuriser la RN 1

Au niveau de la wilaya de Djelfa, une section de 4 kilomètres issue du mégaprojet de dédoublement de la RN 1, reliant Djelfa à Hassi Bahbah, sera opérationnelle.

Cette mise en service est accompagnée de la livraison d’un ouvrage d’art (pont) sur ce même axe, destiné à améliorer la fluidité et à élever le niveau de sécurité routière.

Constantine : Un grand bond en avant pour la métropole

Enfin, la wilaya de Constantine se taille une part importante avec la mise en service du projet de dédoublement et de modernisation de la RN 79 sur 16 kilomètres. Cet axe hautement stratégique relie Constantine à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Le secteur routier local s’enrichit également du dédoublement de la RN 27 sur 18,4 kilomètres (reliant Constantine aux frontières de la wilaya de Mila), du dédoublement de la RN 3 entre la zone d’El Guerrah et les limites de la wilaya d’Oum El Bouaghi, ainsi que d’une première section du dédoublement du CW 101 connectant la nouvelle ville Ali Mendjeli à la région de Aïn Smara.