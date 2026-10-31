Infrastructures : 56 projets livrés et 39 chantiers lancés dans 24 wilayas pour le 1er Novembre

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé ce samedi, dans la wilaya de Tipaza, la mise en service du projet de modernisation de la voie express reliant Douaouda à Bou Ismail sur une distance de 10 kilomètres.

Cette inauguration s’inscrit dans le cadre du programme national tracé à l’occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale, lequel prévoit la mise en service et le lancement de 95 projets de développement et de maintenance du réseau routier à travers 24 wilayas, pour un linéaire total de 853,5 km.

Un vaste programme national pour le développement et la modernisation du réseau routier

Selon un communiqué du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, ce programme global se répartit entre la livraison de 56 projets sur une distance globale de 464,5 km et le coup d’envoi de 39 nouveaux chantiers s’étendant sur 389 km.

Une dynamique qui s’insère dans la continuité du plan national visant à développer, moderniser et entretenir le réseau routier national, tout en renforçant le désenclavement et la connectivité interrégionale.

La mise en service de la voie express Douaouda – Bou Ismail est intervenue lors de la deuxième étape de la visite de travail et d’inspection effectuée par le ministre à Tipaza, en compagnie du wali, Mohamed Amine Benchaoulia.

Les travaux réalisés ont englobé le revêtement de la chaussée en béton bitumineux, la réalisation d’un terre-plein central en béton, l’élargissement des ouvrages d’art, ainsi que l’aménagement des réseaux de drainage des eaux pluviales et l’installation de l’éclairage public tout au long de l’axe.

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Débutant aux limites administratives de la wilaya d’Alger, cet axe routier majeur devrait grandement contribuer à la fluidification du trafic sur le littoral de Tipaza et à l’atténuation des embouteillages, notamment lors des heures de pointe et durant la saison estivale.

Tipaza : Un coup d’accélérateur pour la fluidité du trafic et le tourisme balnéaire

Outre le renforcement des conditions de sécurité routière, l’ouvrage permettra de réduire significativement le temps de trajet entre la capitale et Tipaza, stimulant ainsi l’activité économique et touristique de la région.

Par ailleurs, la visite ministérielle a été marquée par l’inspection du chantier d’aménagement de l’échangeur situé sur la voie express Bou Ismail – Cherchell, dans la commune de Tipaza.

Ce projet prévoit la réalisation d’un ouvrage d’art de 1,2 km destiné à accroître la capacité d’absorption du trafic et à optimiser le raccordement à l’autoroute.

À cet effet, M. Djellaoui a instruit les responsables concernés d’accélérer la cadence des travaux afin d’assurer une livraison dans les délais impartis.

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Au cours de cette même halte, le ministre a également procédé à la mise en service du projet de reconstruction d’un ouvrage d’art sur la Route nationale 11 (RN 11), au point kilométrique PK 34+146, sur le territoire de la commune de Douaouda.

En entame de sa tournée dans la wilaya, le premier responsable du secteur avait assisté à une présentation détaillée sur la situation des travaux publics et des infrastructures de base à Tipaza.

L’exposé a permis de passer en revue le bilan des projets inscrits, leur état d’avancement, ainsi que les perspectives d’avenir et les priorités relatives au développement des infrastructures routières régionales.